新創公司研發人工可可

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
可可豆價格走勢
可可豆價格走勢

受氣候和環境變遷的衝擊，可可豆種植日益困難，主要產區西非歉收也使供給短缺情況加劇，但全球巧克力需求卻有增無減。如今一些新創公司正設法研發人工可可或可可替代品，盼能提供解方。

彭博資訊報價顯示，可可豆期貨價格今年來已累計飆漲逾200%，18日更攀抵每公噸12,931美元的歷史新高。但今年產季可能連續第四年歉收，加劇供給短缺情形。

而據Statista報導，全球巧克力糖市場規模在2023年達到2,385億美元。美國全國糖果協會也指出，光是在美國，去年巧克力糖的銷售就超過250億美元。

有鑒於此，一些公司正嘗試創造可滿足全球巧克力需求的新產品，包含在實驗室裡透過細胞培養（cell cultures）生產可可，或利用可可豆以外的原料，開發出巧克力的替代品。

加州植物細胞培養公司California Cultured便是這麼一家公司。該公司用六個月到三年的時間，培養可可豆細胞株，完成後只要將細胞放進加入糖水的容器中繁殖，大約一周就可收成。傳統栽種方式要六到八個月才能收成。執行長珀爾斯汀說，相較下，這個方法既省水，又省勞力。

珀爾斯汀接受CNBC科技網站The Edge訪問時表示，「我們是直接生產能變成巧克力的細胞組織」，「若客戶指定購買數十萬噸特定氣味的可可，只要放入正確的細胞株，幾天後便能交付大量的可可」。

珀爾斯汀認為，在不傷害環境或大幅提高成本的情況下，替代性的生產方法可能是提升可可豆供給的唯一方式。California Cultured的目標是與巧克力製造商共同創立品牌，並在2025或2026年將產品上市。首家合作品牌將是日本的明治（Meiji）。

精製可可與巧克力研究所（FCCI）執行總監馬婷表示，可可豆供給驟減，促使一些業者尋求能製造出巧克力味道的替代原料。德國公司Planet A Foods正是一例。該公司發言人卡荷說，Planet A Foods目前找到味道最好的替代原料，是燕麥和葵花籽的混合配方。

以色列公司Celleste Bio則是在室內繁殖用來製造可可粉和可可脂的可可豆細胞，目標是在幾年內生產可可豆。該公司共同創辦人沃蘋說，「目前我們只有一小塊地，但最終將有一個充滿生物反應器的農場」。

可可 巧克力 美國

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