馬斯克：Fed員工多到荒謬

預計將執掌川普2.0政府效率部（DOGE）的馬斯克表示，美國聯準會（Fed）「員工過多」。這個全球最大經濟體的央行，恐成川普新政府最新的整頓目標。

馬斯克在自家社群平台X上寫道：「Fed員工多到一個荒謬的地步」，這是他針對平台上關於Fed最新決策的一個發文主題，所做出的回應。

馬斯克近來成為川普心腹之一，新政府上台後，他將與企業家拉馬斯瓦米共同領導新設的政府效率部，負責打造更精簡、更有效率的政府，計畫包含縮減2兆美元的政府開支。

位於華府的Fed，以及全美12個地區聯邦準備銀行，去年合計僱用約2.4萬名員工，遠少於其他類似組織。以歐洲系統為例，歐洲央行（ECB）和當地20個國家的同性質單位，以及德、法、義等國央行加總起來，聘僱的員工比美國還多。

川普日前也把Fed當成攻擊目標，表示他身為總統，應該有權參與貨幣和利率決策。他近來也經常調侃自己在第一任總統期間任命的Fed主席鮑爾，表示鮑爾的工作是「政府部門裡的大爽缺」，「每個月進辦公室一次，然後說：『我們來丟個硬幣吧』」。