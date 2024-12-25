投票權將輪替…Fed鷹鴿對抗 決策複雜化

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）2025年決策投票權將進行輪替，新獲得投票權的四位委員中「鷹派」與「鴿派」各有兩人，而且分別位於「鷹鴿光譜」中的極端位置，預料兩大陣營的對立態勢將更加尖銳，使Fed的決策益發複雜，官員對決策提出「異議」可能更為頻繁。

2025年擁有投票權的地區聯邦準備銀行總裁分別是波士頓聯準銀總裁柯林絲（鴿派），芝加哥總裁古斯比（鴿派），堪薩斯總裁施密德（鷹派），及聖路易總裁穆薩林（鷹派）。這些新獲得投票權的委員所面臨的關鍵問題，在於通膨仍高於2%目標之際，Fed應多快降息？

穆薩林來自「鷹派」大本營，主張Fed在降息時應更有耐心；他在12月Fed會議前，曾強調通膨降溫的進展可能停頓，甚至可能逆轉。他表示，「目前正逼近Fed應考慮減緩降息速度，或暫停降息的時點，以審慎評估目前的經濟環境，各種後續資訊，以及新的經濟展望」。

施密德同樣是「鷹派」。他強調利率最終將如何底定，仍存在不確定性，而官員對於目前政策利率距離「中性」水位還有多遠，則看法分歧。他認為減緩降息速度，將能讓官員發現「中性」利率的位置。他並表示，「我傾向Fed應避免大幅降息」。

古斯比則是「資深鴿王」，他在12月會議後重申Fed的政策立場遠高於「中性」利率水位；雖然他已經將明年利率展望小幅調高，但仍預期利率將進一步下降；「我相信通膨將在未來12至18個月內降到2%，利率將能大幅下降」。

柯林絲也是「鴿派」健將，她認為「政策需要更加寬鬆」。

在過去三次會議上，已兩度出現「鷹派」決策委員對降息投下「異議」票。彭博經濟團隊表示，預料2025年將會更多次出現「異議」情況，因為官員的政策立場更偏向兩極化。