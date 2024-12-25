諾斯壯百貨下市 拚私有化

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

美國高檔百貨公司 （Nordstrom）的創辦家族，結盟大股東墨西哥利物浦百貨，將以合計62.5億美元（包含債務）的全現金交易，將諾斯壯百貨下市。

諾斯壯家族23日宣布，將攜手墨西哥利物浦百貨，以每股24.25美元的價碼，收購諾斯壯百貨所有流通在外的普通股，最終諾斯壯家族將握有該公司50.1%股權，墨西哥利物浦百貨則持股49.9%，料將在2025年上半年完成。這些股票總價約42億美元。

諾斯壯百貨創立於1901年，當時只賣鞋子，後來轉型成販售各種商品的百貨公司。但過去幾年來消費者因高通膨而縮減支出，轉奔折扣商店，電商的崛起也加劇競爭，導致傳統百貨公司苦於提高營業額，股價也跌跌不休，諾斯壯百貨過去五年來股價已下跌40%。

諾斯壯家族如今認為，公開市場低估這家百年老店價值，並押注該公司在沒有外力影響下將表現得更成功。透過私有化，諾斯壯百貨也能避免維權投資人可能推動其撤換經營層的風險。

這並非創辦家族第一次想將其私有化，早在2017年有一次嘗試，但在一年多後告吹，因為當時諾斯壯百貨董事會認為收購價碼太低，因而回絕。

墨西哥 電商

延伸閱讀

Nissan與Honda宣布簽署合作備忘錄 成立控股公司展開經營整合

MLB／紅襪與大谷墨西哥好友簽2年約 名字讓球迷想起慘痛記憶

成本壓制策略？Volkswagen有意將Golf移至墨西哥工廠生產！

川普考慮私有化美國郵政署 65萬聯邦員工飯碗可能不保

相關新聞

投票權將輪替…Fed鷹鴿對抗 決策複雜化

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）2025年決策投票權將進行輪替，新獲得投票權的四位委員中「鷹派...

馬斯克：Fed員工多到荒謬

預計將執掌川普2.0政府效率部（DOGE）的馬斯克表示，美國聯準會（Fed）「員工過多」。這個全球最大經濟體的央行，恐成...

全球航空業 笑迎2025榮景

大西洋兩岸的航空公司正迎接歷來最繁忙的耶誕季，數千萬的乘客在今年的年底假期這段期間，選擇搭機出遊或通行。這也預告了航空業...

美零售業 強打10美元禮品

今年耶誕假期之前，目標百貨（Target）和沃爾瑪（Walmart）等美國零售業者的貨架上擺滿更多不到10美元的玩具和禮...

鷹鴿更對立…Fed決策 恐更多異議

美國聯準會聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）二○二五年決策投票權輪轉後，新獲得投票權的四位委員中「鷹派」與「鴿派」各有兩人，...

新創公司研發人工可可

受氣候和環境變遷的衝擊，可可豆種植日益困難，主要產區西非歉收也使供給短缺情況加劇，但全球巧克力需求卻有增無減。如今一些新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。