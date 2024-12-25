諾斯壯百貨下市 拚私有化

美國高檔百貨公司 （Nordstrom）的創辦家族，結盟大股東墨西哥利物浦百貨，將以合計62.5億美元（包含債務）的全現金交易，將諾斯壯百貨下市。

諾斯壯家族23日宣布，將攜手墨西哥利物浦百貨，以每股24.25美元的價碼，收購諾斯壯百貨所有流通在外的普通股，最終諾斯壯家族將握有該公司50.1%股權，墨西哥利物浦百貨則持股49.9%，料將在2025年上半年完成。這些股票總價約42億美元。

諾斯壯百貨創立於1901年，當時只賣鞋子，後來轉型成販售各種商品的百貨公司。但過去幾年來消費者因高通膨而縮減支出，轉奔折扣商店，電商的崛起也加劇競爭，導致傳統百貨公司苦於提高營業額，股價也跌跌不休，諾斯壯百貨過去五年來股價已下跌40%。

諾斯壯家族如今認為，公開市場低估這家百年老店價值，並押注該公司在沒有外力影響下將表現得更成功。透過私有化，諾斯壯百貨也能避免維權投資人可能推動其撤換經營層的風險。

這並非創辦家族第一次想將其私有化，早在2017年有一次嘗試，但在一年多後告吹，因為當時諾斯壯百貨董事會認為收購價碼太低，因而回絕。