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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

美股早盤走高 平安夜將提前收盤

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
耶誕節前一天的平安夜，紐約證券交易所收盤時間會提前至美東時間下午1點。美聯社
耶誕節前一天的平安夜，紐約證券交易所收盤時間會提前至美東時間下午1點。美聯社

耶誕節前一天的平安夜，紐約證券交易所收盤時間會提前至美東時間下午1點。假期前夕，交投清淡，但今年引領華爾街的半導體類股，在24日美股早盤仍在帶頭衝，道瓊大致持平，標普揚升0.4%，那指上揚0.6%，費半漲0.3%，台積ADR跌0.5%。

在晶片製造商以強勁漲勢迎來本周的開始之後，這個族群持續上攻，因拜登政府對中國大陸半導體啟動301貿易調查。輝達24日早盤漲1.2%，博通漲1.6%。

美國航空因技術問題而短暫一小時的停飛，但又重新恢復營運。該公司盤前一度挫逾3%，但復飛消息傳出後，開盤後跌幅收斂至0.9%。

星巴克員工在全美發起的罷工行動，將擴及300多間門市，預計會擾亂全美的服務，但該公司股價在美股早盤上漲0.7%。

半導體 美國航空 美股

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