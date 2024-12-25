記憶體復甦帶動業績 三星發200%績效獎金

三星電子本周發布內部公告，宣布今年下半年的績效獎金發放比率，其中「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）旗下的記憶體部門員工，將獲得等同每月底薪200%的績效獎金（TAI），是公司發給DS部門有史以來最高的績效獎金。

Business Korea報導，記憶體部門員工的績效獎金之所以大幅提高，主要是市況復甦帶動業績迅速改善所致，去年虧損10兆韓元，今年預計將實現約20兆韓元的盈餘。上一次三星電子發放每月底薪200%的績效獎金，是2013年下半年時發給行動通訊事業部的員工。

除了績效獎金，該公司將發給DS部門全體同仁200萬韓元（約台幣4.5萬元）的獎金，慶祝半導體事業成立50周年，並提振士氣。

今年上半年DS部門所得到的績效獎金從底薪的37.5%到75%不等，以記憶體部門75%最多，反映這個市場復甦的初步跡象。雖然記憶體業務未來表現可期，DS部門的其他業務仍面臨挑戰。系統LSI和晶圓代工業務的員工，今年下半年績效獎金是底薪的25%；半導體研究中心和人工智慧中心將可獲得37.5%。