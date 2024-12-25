美零售業 強打10美元禮品

今年耶誕假期之前，目標百貨（Target）和沃爾瑪（Walmart）等美國零售業者的貨架上擺滿更多不到10美元的玩具和禮品，希望藉由這個更具心理說服力的價格點，吸引手頭較緊、善於精打細算的低所得購物者。

路透報導，對年所得低於5萬美元的消費者兜售大量平價禮品，將有助於零售商及製造商提升這個重要節日期間的銷量和銷售額。由於今年的年底假期比去年縮短五天，預計銷售將表現平淡。

這項策略也有助為零售業者的獲利提供緩衝，因為玩具或衣服等非必要消費品的利潤比食品等必要消費品更高，而且因為通膨關係，消費者如今花費更多錢在食品上，尤其是低所得客群。

貝茲娃娃（Bratz doll）製造商MGA娛樂執行長賴里安說，10美元及以下的玩具占其銷售額的六至七成。他並表示：「消費者手頭非常非常吃緊，他們會省吃儉用」；「（以往）一個小孩會拿到四到五個玩具，今年可能只有兩到三個。」

折扣店Five Below的營運長布爾本月對投資人表示，要在今年假日購物季推出更多1到3美元的商品，儘管零售商預期第4季銷售額將下降，但這些超便宜的商品確實非常有吸引力。

行銷數據提供商Kantar的主管湯瑪斯指出，10美元是一個具有心理說服力的價格點。他並表示，10美元低到足以讓消費者願意嘗試新東西，它的風險很低，從零售商的角度來看，可使購物籃裝更多東西，這是一個讓人有購買衝動的價格點。