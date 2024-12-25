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全球航空業 笑迎2025榮景

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英美航空業今年迎接歷來最忙耶誕季。 （歐新社）
英美航空業今年迎接歷來最忙耶誕季。 （歐新社）

大西洋兩岸的航空公司正迎接歷來最繁忙的耶誕季，數千萬的乘客在今年的年底假期這段期間，選擇搭機出遊或通行。這也預告了航空業笑迎2025年的到來。

根據航空數據業者Cirium的數據，在英國，航空公司將在12月20日至1月2日期間載運610萬人次，比2019年新冠疫情前創下的紀錄還多出5%。從英國出發的航班最熱門目的地是阿姆斯特丹、都柏林、日內瓦、巴黎和西班牙特內里費島。

今年全球航空業載客量成長
今年全球航空業載客量成長

另據美國航空協會（A4A）數據，在大西洋另一端的美國，12月19日至1月6日期間，搭乘美國航空公司航班的旅客將達到創紀錄的5,400萬人次。和2023年同期相比，美國航空業者目前每天額外提供14萬個座位。佛州奧蘭多與羅德岱堡、賭城拉斯維加斯、墨西哥坎昆、和夏威夷檀香山，都是熱門目的地。

今年年終的強勁需求，也預告全球航空公司正準備迎接寫下創紀錄業績的2025年。國際航空運輸協會（IATA）表示，預期2025年旅客數將達到52億人次，比2024年增加近7%，而且旅客數會首度突破50億大關。

創紀錄的耶誕季為英美航空業者繁忙的一年劃下句點，同時反映疫情結束後，航空需求維持強勁。航空公司老闆們認為，即使歷經幾年的高通膨，消費者仍然優先考慮假期和旅遊的花費，而非其他可自由支配支出。

儘管如此，在2024年，許多主要市場的機票價格仍然下滑，包括歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）在內，今年夏季獲利減少。

在英國，愈來愈多乘客選擇在耶誕節當天出遊。今年耶誕節當天將有逾800個航班從英國機場離境，比2019年增加了五分之一，比十年前增加47%。

廉航業者易捷航空（easyJet）商業長德克爾斯表示，在耶誕節到新年高峰期間，易捷的歐洲營運網絡將載運410萬名乘客，預期12月27日是最繁忙一天，「寒假是數百萬人出遊的重要時間」。

在美國，聯合航空（UA）預期乘客數比去年增加12%，達990萬人次，最繁忙日子包含周五（27日）與周六（28日）。

美國航空 航空公司 英國

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