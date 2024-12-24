掃描登機證卡關 美國航空平安夜早上發出短暫「全國禁飛令」

美國NBC新聞與美聯社24日報導，聯邦航空管理局（FAA）在平安夜早上對美國航空（American Airlines）全部的航班短暫發出了全國性的禁飛令，原因是美航稱系統性「技術問題」正在影響航班。

24日是美國最繁忙的旅行日之一，FAA卻在美東時間上午7時前，應美國航空公司的要求，下令所有美國境內的美航航班停飛。美航當時通報一個技術問題影響了整個系統，「我們的團隊正在努力盡快解決問題，我們對於給客戶帶來的不便深表歉意」。

根據報導，在登機門遇到延誤的網友上社群媒體通報，掃描登機證時出現問題，並詢問美航何時能解決問題。美航則回應，團隊目前正在努力搞定這件事，「尚未提供預計的時間表，但他們正在努力，在最短時間內修復」。

就在美東時間上午8時前，美航表示禁飛令已經解除，航班開始登機。