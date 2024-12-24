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Fed轉鷹釀比特幣獲利出場潮 連四日走低

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
比特幣連續四天下跌，並觸及50日移動平均線。 路透
比特幣連續四天下跌，並觸及50日移動平均線。 路透

聯準會（Fed）態度轉鷹，使得川普勝選引發的加密貨幣熱潮降溫，比特幣連續四天下跌，並觸及50日移動平均線。

比特幣24日價格約為93,959美元，較17日的歷史新高低了約14,000美元，並觸及50日均線。部分人士認為，這是轉趨謹慎的理由。

Fairlead Strategies技術分析師史塔頓說，比特幣回測這個備受關注的均線，代表這種虛幣在盤整階段偏向中性。

比特幣過去七天來有六天走低，上周並是川普11月初獲勝以來，比特幣周線首次收黑。

先前的漲勢讓比特幣站上108,244.9美元的空前高點。比特幣今年來飆漲125%，漲幅遠勝股票、黃金等傳統資產。

但Fed在18日降息1碼，並示意未來一年只會再降息兩次，低於先前估計的四次，引發獲利了結潮，美國比特幣ETF在19日出現歷來最高額的單日失血。

川普提議設立比特幣戰略儲備，對加密貨幣友好的參議員當選人莫雷諾（Bernie Moreno），獲提名為參議院銀行委員會成員等。業界預料，川普新內閣以虛幣支持者占多數，將帶動數位資產熱潮。

Fed 比特幣

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