比亞迪海外建廠奴役中國籍工人 巴西當局勒令停工
中國電動車大廠比亞迪在其最大海外市場巴西投資建廠；然而，巴西當局發現其蓋廠工人的勞動與生活條件形同「奴工」後，勒令比亞迪在當地的廠房建設停工。
英國廣播公司（BBC）報導，根據巴西勞動檢察官辦公室（MPT）聲明，163名中國籍工人在東北部巴伊亞州（Bahia）獲救。
據稱，這些工人被置於「有辱人格」（degrading）的環境，且遭建設公司扣住護照和薪資。
比亞迪透過聲明表示，它已與涉案公司終止合作關係，且繼續致力「全面遵守巴西法律」。比亞迪還提到，受影響工人已被送到飯店安置。
比亞迪巴西廠一旦完工，將是它在亞洲以外地區首座電動車工廠，預定在明年3月前開始營運。
這些工人是受Jinjiang Construction Brazil僱用，他們分住在巴伊亞州卡馬薩里市（Camaçari）4座設施內。
根據巴西檢方，在其中一座設施，工人被迫睡在沒有床墊的床上；每31名工人共用一間廁所，迫使他們一大早就得起床，好為上工做好準備。
西文媒體「資訊網」（Infobae）報導，巴西當局也指出，這些工人暴露於「強烈陽光照射下」、「皮膚有明顯受損跡象」，且他們也記錄到多起工安事故，其中一名受害者甚至已連續工作25天。
巴西勞動檢察官辦公室補充道，他們的處境已構成「強迫勞動」，許多工人有高達6成薪水被公司扣住，且得付出高昂代價才能終止僱用合約。為此，工人可能因此失去被扣留薪資的4成金額，必須自掏腰包支付返回中國的機票，以及償還當初來巴西的旅費。
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