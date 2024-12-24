快訊

違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

比亞迪海外建廠奴役中國籍工人 巴西當局勒令停工

中央社／ 巴西巴伊亞州首府薩爾瓦多23日綜合外電報導

中國電動車大廠比亞迪在其最大海外市場巴西投資建廠；然而，巴西當局發現其蓋廠工人的勞動與生活條件形同「奴工」後，勒令比亞迪在當地的廠房建設停工。

英國廣播公司（BBC）報導，根據巴西勞動檢察官辦公室（MPT）聲明，163名中國籍工人在東北部巴伊亞州（Bahia）獲救。

據稱，這些工人被置於「有辱人格」（degrading）的環境，且遭建設公司扣住護照和薪資。

比亞迪透過聲明表示，它已與涉案公司終止合作關係，且繼續致力「全面遵守巴西法律」。比亞迪還提到，受影響工人已被送到飯店安置。

比亞迪巴西廠一旦完工，將是它在亞洲以外地區首座電動車工廠，預定在明年3月前開始營運。

這些工人是受Jinjiang Construction Brazil僱用，他們分住在巴伊亞州卡馬薩里市（Camaçari）4座設施內。

根據巴西檢方，在其中一座設施，工人被迫睡在沒有床墊的床上；每31名工人共用一間廁所，迫使他們一大早就得起床，好為上工做好準備。

西文媒體「資訊網」（Infobae）報導，巴西當局也指出，這些工人暴露於「強烈陽光照射下」、「皮膚有明顯受損跡象」，且他們也記錄到多起工安事故，其中一名受害者甚至已連續工作25天。

巴西勞動檢察官辦公室補充道，他們的處境已構成「強迫勞動」，許多工人有高達6成薪水被公司扣住，且得付出高昂代價才能終止僱用合約。為此，工人可能因此失去被扣留薪資的4成金額，必須自掏腰包支付返回中國的機票，以及償還當初來巴西的旅費。

工人 巴西 電動

延伸閱讀

比亞迪巴西蓋廠 逾百陸籍工人被曝沒尊嚴「堪比奴隸」

豐田擬首度在中國獨資建新廠 瞄準純電動車市場

LG新能源中國總部 落腳南京

比亞迪明年1月正式進軍韓國！韓政府可能展開反補貼調查

相關新聞

掃描登機證卡關 美國航空平安夜早上發出短暫「全國禁飛令」

美國NBC新聞與美聯社24日報導，聯邦航空管理局（FAA）在平安夜早上對美國航空（American Airlines）全...

記憶體業務盈虧大逆轉！三星電子破天荒發200%績效獎金犒賞

三星電子20日發布內部公告，宣布今年下半年的績效獎金發放比率，其中「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）旗下的記憶體...

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

最新數據顯示，南韓人均國民所得毛額（GNI）在過去70年間翻漲540倍，但人民所感受到的所得水準，卻不斷下滑。

Fed轉鷹釀比特幣獲利出場潮 連四日走低

聯準會（Fed）態度轉鷹，使得川普勝選引發的加密貨幣熱潮降溫，比特幣連續四天下跌，並觸及50日移動平均線。

利多消息激勵本田一度漲逾17% 日經收盤跌0.32%

日股日經指數今天收跌，東證指數則近乎平盤作收，本田汽車（Honda）宣布1.1兆日圓庫藏股計畫，並和日產汽車（Nissa...

本田、日產2026合併成全球第3大車企 本田否認政府施壓救日產

日本兩大車廠本田(Honda)與日產(Nissan)23日宣布2026年正式合併，同時本田執行長也公開否認雙方合併是受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。