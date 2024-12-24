快訊

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

耶誕節回溫、降雨趨緩！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年夜天氣曝光

遭民進黨團封殺！劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清

刺激觀光 泰國內閣延長夜店營業稅減半政策

中央社／ 曼谷24日專電

為了持續刺激經濟和觀光，泰國內閣會議今天同意延長娛樂產業業者的營業稅減半再一年，泰國政府希望減少業者營運成本，讓更多人進入產業，進而吸引更多觀光客赴泰。

泰國內閣今年1月同意今年3月到12月底，把娛樂產業業者須繳的10%營業稅，降低為5%，在政策即將到期之前，泰國內閣今天通過財政部提案，延長這項政策到明年底。娛樂產業包括夜店、迪斯可和酒吧等。

鮮新聞（Khaosod）和民族報（The Nation）報導，財政部副部長袍普（Phaopoom Rojanasakul）表示，這項提案是配合政府整體刺激觀光的政策，政府提出的「驚豔泰國盛大觀光年2025」（Amazing ThailandGrand Tourism Year 2025），目的在於吸引更多觀光客以及讓在地社區獲得更多收入，娛樂產業的業者在這其中扮演重要角色。

他指出，這項提案可以降低業者營運成本、擴大生意並增加工作機會，最終受益的還是泰國經濟。

袍普表示，與2023年相比，2024年娛樂產業的業者增加了1511間，成長率61%，儘管營業稅減半，但稅收部門2024年收到的稅增加了31.24%。

此外，內閣會議今天也通過財政部的簡易電子收據2.0（Easy E-Receipt 2.0）計畫，泰國納稅人在1月15日到2月底之間在旅遊相關的領域消費，或是購買社區中小企業的在地產品，就可以用來抵稅，最高可抵到5萬泰銖。財政部預估這可以帶動約700億泰銖的經濟流動。

內閣 泰國

延伸閱讀

財部：境外電商稅籍登記門檻調升至60萬元

大麻泡麵闖關失敗 主嫌設4斷點認查不到他 入境即被逮

迅得旗下江蘇迅聯科加碼泰國投資200萬美元

南亞海嘯20年 泰國預警系統更完善防悲劇重演

相關新聞

記憶體業務盈虧大逆轉！三星電子破天荒發200%績效獎金犒賞

三星電子20日發布內部公告，宣布今年下半年的績效獎金發放比率，其中「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）旗下的記憶體...

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

最新數據顯示，南韓人均國民所得毛額（GNI）在過去70年間翻漲540倍，但人民所感受到的所得水準，卻不斷下滑。

利多消息激勵本田一度漲逾17% 日經收盤跌0.32%

日股日經指數今天收跌，東證指數則近乎平盤作收，本田汽車（Honda）宣布1.1兆日圓庫藏股計畫，並和日產汽車（Nissa...

本田、日產2026合併成全球第3大車企 本田否認政府施壓救日產

日本兩大車廠本田(Honda)與日產(Nissan)23日宣布2026年正式合併，同時本田執行長也公開否認雙方合併是受到...

航運業明年持續紛擾 從亞馬遜倉儲到美東港口罷工都添疑慮

全球航運業今年屢屢面臨貿易干擾，2025年可能繼續面臨更多勞資糾紛帶來的衝擊。由卡車司機工會帶頭的亞馬遜倉儲勞工在年底假...

亞培秘書抱公司股75年 從180元漲到720萬元

亞培藥廠(Abbott)一名秘書在1935年花了180元購買公司股票之後長抱75年，持股增值到720萬元，致富經歷日前被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。