刺激觀光 泰國內閣延長夜店營業稅減半政策

為了持續刺激經濟和觀光，泰國內閣會議今天同意延長娛樂產業業者的營業稅減半再一年，泰國政府希望減少業者營運成本，讓更多人進入產業，進而吸引更多觀光客赴泰。

泰國內閣今年1月同意今年3月到12月底，把娛樂產業業者須繳的10%營業稅，降低為5%，在政策即將到期之前，泰國內閣今天通過財政部提案，延長這項政策到明年底。娛樂產業包括夜店、迪斯可和酒吧等。

鮮新聞（Khaosod）和民族報（The Nation）報導，財政部副部長袍普（Phaopoom Rojanasakul）表示，這項提案是配合政府整體刺激觀光的政策，政府提出的「驚豔泰國盛大觀光年2025」（Amazing ThailandGrand Tourism Year 2025），目的在於吸引更多觀光客以及讓在地社區獲得更多收入，娛樂產業的業者在這其中扮演重要角色。

他指出，這項提案可以降低業者營運成本、擴大生意並增加工作機會，最終受益的還是泰國經濟。

袍普表示，與2023年相比，2024年娛樂產業的業者增加了1511間，成長率61%，儘管營業稅減半，但稅收部門2024年收到的稅增加了31.24%。

此外，內閣會議今天也通過財政部的簡易電子收據2.0（Easy E-Receipt 2.0）計畫，泰國納稅人在1月15日到2月底之間在旅遊相關的領域消費，或是購買社區中小企業的在地產品，就可以用來抵稅，最高可抵到5萬泰銖。財政部預估這可以帶動約700億泰銖的經濟流動。