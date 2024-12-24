快訊

就在今晚！聖誕夜梵蒂岡要開啟聖門，25年一度「禧年傳統」

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

獨／吳奇隆、劉詩詩離婚頻傳 「惡婆婆」隆媽扛9年罵名全說了！

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。路透
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。路透

最新數據顯示，南韓人均國民所得毛額（GNI）在過去70年間翻漲540倍，但人民所感受到的所得水準，卻不斷下滑。

Business Korea報導，根據南韓央行（BOK）18日公布的「國民經濟會計2020基準年第二次更新版本」（National Accounts 2020 Benchmark Year Second Revision），去年南韓人均GNI由1953年的67美元，翻漲540倍至36,194美元，每年平均成長率為9.4%；同期名目國內生產毛額（GDP）則由477億韓元（約3,291萬美元）增加至2,401兆韓元，每年平均成長率為16.7%。

相較下，南韓去年人均可支配所得毛額（PGDI）由1975年的482美元增加至19,498美元，每年平均成長率僅8%。PGDI計算家庭在扣除賦稅和保險費支出後，可運用在消費和儲蓄的可支配所得。

換句話說，1975年開始進行統計時，南韓PGDI占人均GNI的77.5%，但該比率自此之後持續下滑，於去年跌至53.9%的紀錄低點，意味著國民所得的成長速度，趕不上整體經濟擴張的步伐，而可支配所得的成長步調更是落後，人民很難感受到GNI大增的好處。

南韓央行每五年更新一次國民經濟會計基準，以反映經濟結構的改變，並改善統計數據的準確性。

南韓 成長率

延伸閱讀

代理總統也遭殃？韓最大在野提彈劾韓悳洙 稱拖延尹錫悅夫婦特檢案

拜AI所賜！台積電今年飆漲82%、台股表現亞股最佳 明年川普是變數

亞股失血 台股傷最重

南韓尚未受邀出席川普就職！韓外交官員認了：還在等通知

相關新聞

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

最新數據顯示，南韓人均國民所得毛額（GNI）在過去70年間翻漲540倍，但人民所感受到的所得水準，卻不斷下滑。

利多消息激勵本田一度漲逾17% 日經收盤跌0.32%

日股日經指數今天收跌，東證指數則近乎平盤作收，本田汽車（Honda）宣布1.1兆日圓庫藏股計畫，並和日產汽車（Nissa...

本田、日產2026合併成全球第3大車企 本田否認政府施壓救日產

日本兩大車廠本田(Honda)與日產(Nissan)23日宣布2026年正式合併，同時本田執行長也公開否認雙方合併是受到...

航運業明年持續紛擾 從亞馬遜倉儲到美東港口罷工都添疑慮

全球航運業今年屢屢面臨貿易干擾，2025年可能繼續面臨更多勞資糾紛帶來的衝擊。由卡車司機工會帶頭的亞馬遜倉儲勞工在年底假...

亞培秘書抱公司股75年 從180元漲到720萬元

亞培藥廠(Abbott)一名秘書在1935年花了180元購買公司股票之後長抱75年，持股增值到720萬元，致富經歷日前被...

諾斯崇家族 62.5億元買回自家冠名百貨

諾斯崇(Nordstrom)創辦家族23日宣布聯手墨西哥零售商財團「墨西哥利物浦百貨」(El Puerto de Liv...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。