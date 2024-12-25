一加一能大於二？本田、日產合併 陸低價電動車恐是影響關鍵

日媒披露，本田與日產23日分別召開董事會，簽署合併談判基本協議，最快2025年6月完成合併，一加一能夠大於二？關鍵源頭可能是中國的電動車太便宜！

日本第二大車廠Honda本田將與第三大車廠Nissan日產合併！日媒披露，本田與日產今（23）日分別召開董事會，簽署合併談判基本協議，最快2025年6月完成合併，一舉成為世界第3大汽車銷售集團。除了本田與日產整併外，日商三菱汽車（Mitsubishi Motors）也在評估「3合1」併購案。

日本政府力促合併，鴻海難介入

積極搶進汽車業的鴻海集團動見觀瞻，也成有意搶親的要角之一。事實上，受到北美和中國市場銷售低迷影響，日產2024年上半年淨利潤衰退93%，銷售量也下滑1.6%，並在全球減產、裁員9000人。

法國雷諾汽車擁有日產36%的股權，在任何合作中都擁有發言權，知情人士透露，鴻海集團先前曾向日產汽車表達收購意願、計劃取得其經營權；不過日前傳出，鴻海派出的代表團，與日產大股東雷諾汽車（Renault SA）在法國會面後做出暫停收購的決定。

知情人士透露，日產最大股東雷諾汽車（Renault）對日產和本田協商合併一事，抱持開放態度。路透 路透社

《日經》甚至直指，鴻海有意搶親，是加速本田與日產兩家合併的主要原因，另外也有專家表示，日本政府早在2020年就力促兩車廠合併，鴻海以外商角色恐難介入登上談判桌。

鴻海集團近年積極發展「3+3 產業」（電動車、數位健康、機器人），2020年與裕隆集團簽署合資、創立MIH聯盟，欲將代工產業擴大至汽車領域。而受邀擔任電動車策略長的關潤，曾擔任日產三菱汽車副營運長，對日產相當熟悉，因此傳出鴻海對日產有興趣，也是其來有自。日產前董事長戈恩日前接受《彭博社》專訪時就指出，鴻海可能認為投入自行生產電動車的成本過高，不如直接收購現有車廠。

據今年上半年數據顯示，本田、日產和三菱三家公司在全球總銷售量約為400萬輛，較豐田一家銷售就達520萬輛相比為低，若3家車廠成功合併，預估銷售量可突破8百萬輛，不僅將躍升為全球汽車業的第3大製造商，更能與對手豐田抗衡。更重要的是，有助於應對中國汽車製造商的迅速崛起，及來自電動車市場的競爭壓力。

一加一能大於二？專家看法也分歧

前日產汽車董事長Carlos Ghosn就表示，本田與日產在市場定位、產品線與品牌形象方面高度相似，幾乎沒有互補之處。他認為此次潛在合併案是受到日本經濟產業省的推動，意在促進國內經濟發展，而非基於工業邏輯或市場需求，他對於這項交易並不完全認同。

伊藤忠總研主席研究員深尾三四郎表示，「尋求救助的日產需要的是外部力量。」他認為，日產想要在電動車（EV）市場上競爭，已經沒有時間了。他更點名鴻海，指出現在日產需要的不是追求規模、而是要講求速度感，也就是像鴻海推動夏普（Sharp）重建，需要進行迅速管理營運。他認為，鴻海參與日產營運的可能性仍在。

深尾三四郎也指出日產對鴻海的幫助，他表示「鴻海希望成為AI企業，自動駕駛正應用於電動車、而鴻海想要會生產電動車的公司。鴻海雖已和台灣裕隆設立鴻華先進，不過這主要是商用車，鴻海想要和新的乘用車廠商合作、生產乘用車。」

回過頭來，這一切源頭可能是中國向全世界強勢輸出的低價電動車。2023年，中國汽車出口量達491萬輛，2024年預估可達580萬輛，儘管各國政策全力圍堵，但仍有18%的年增幅，中國電動車輸出全世界，讓全球汽車業苦不堪言。

實際到中國走一遭，電動車的價格令人大吃一驚。坐上蔚來的頂規電動車，豪華全景窗、舒適的體驗，令人印象深刻，但當地車主坦言，即使頂規車、上百萬台幣的價格已經賣不太動了！因為更便宜的電動車也有與之匹敵的軟硬體，中國電動車可謂物美價廉，是在其它地方難以想像的。

一位車用領域老闆觀察，中國是全世界競爭最激烈的地方。市場大、大家都來，全世界最新的技術都在這邊研發，要爭這塊大餅，不斷降價、質量又不能受到影響，中國市場確實是相對內捲的。現在韓國車在大陸賣不動、日系也賣不動、美系也賣不動，中國在電動車的領域仍引領全世界汽車廠。全球汽車業正迎來中國的內捲與電動車的激烈競爭。

（本文出自2024.12.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）