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利多消息激勵本田一度漲逾17% 日經收盤跌0.32%

中央社／ 東京24日綜合外電報導
本田汽車（Honda）。 新華社
本田汽車（Honda）。 新華社

日股日經指數今天收跌，東證指數則近乎平盤作收，本田汽車（Honda）宣布1.1兆日圓庫藏股計畫，並和日產汽車（Nissan）洽談整合，股價一度漲逾17%，收盤漲幅收斂至12.22%。

本田汽車和日產汽車表示，雙方已簽署一項諒解備忘錄，日產較小盟友三菱汽車（Mitsubishi MotorsCorp）也同意加入業務整併會談。

日經指數收盤跌124.49點，或0.32%，來到39036.85點。東證股價指數收盤微漲0.52點，或0.02%，來到2727.26點。

日產 日股 本田

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