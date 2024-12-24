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日鐵收購美鋼案 美監管當局無共識交由拜登定奪

中央社／ 華盛頓/東京24日綜合外電報導

日本媒體今天報導，美國外來投資審查委員會（CFIUS）已告知白宮，將由美國總統拜登就日本製鐵公司（NipponSteel）收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）一案定奪。

日本共同社報導，日鐵透露上述消息。拜登（JoeBiden）接獲美國外來投資審查委員會的報告之後，必須於15天內決定是否批准這起收購案。

報導指出，拜登之前對於這項交易均持反對立場，因此可能不會批准。

日鐵呼籲美方批准收購，表示「強烈希望總統（拜登）能審慎考慮為消除國安疑慮所採取的措施及承諾」。美鋼也發表聲明表示：「期待總統能做出正確判斷。」

日鐵2023年12月宣布以約140億美元收購美鋼的計畫，而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會過去一段時間持續在審查這筆交易，審查期限為本月23日。由於美國外來投資審查委員會對於此案意見紛歧，因此交由拜登定奪。

日鐵之前承諾如果收購美鋼，將維持鋼鐵產量以及美鋼過半數的董事由美國籍人士出任等事宜，不過這些提議未能完全消除美國外來投資審查委員會在國安方面的擔憂。

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