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航運業明年持續紛擾 從亞馬遜倉儲到美東港口罷工都添疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國東岸和墨西哥灣沿岸港口明年1月可能再度面臨罷工紛擾。路透
美國東岸和墨西哥灣沿岸港口明年1月可能再度面臨罷工紛擾。路透

全球航運業今年屢屢面臨貿易干擾，2025年可能繼續面臨更多勞資糾紛帶來的衝擊。由卡車司機工會帶頭的亞馬遜倉儲勞工在年底假期間上演罷工，數周後美國東岸和墨西哥灣的36個港口碼頭工人可能發動罷工，將讓供應鏈面臨更多變數。

CH Robinson全球貨運總裁肖特表示：「2023年罷工活動比前一年增加280%，情況在過去一年並沒有放緩，而我們沒有預料到。」「我們已在協助託運方為美國港口1月可能的罷工行動做準備。」

肖特說，像是汽車和製藥等依賴即時庫存模式的產業，必須實施應變計畫，而且不能只在新罷工前才取行動，還要應付2025年出現更多的勞資事件。

最大的勞資紛擾事件可能最快在1月中登場，因為美國港口和國際碼頭工人協會（ILA Union）必須在1月15日最後期限前，針對美東和墨西哥灣沿岸港口的自動化達成協議。雙方談判近期再度破局，而總統當選人川普最近表態支持工會反對港口自動化的立場。

航運巨擘馬士基（Maersk）上周向客戶表示，隨著1月15日的期限逼近，客戶應該準備好在出現任何中斷前，將貨櫃從碼頭移走，避免碼頭關閉而無法取貨的問題。

近年來，物流業愈來愈常見到「黑天鵝事件」，規模最大的便屬新冠疫情，當時導致全球供應鏈陷入停擺。疫情期間學到的教訓，促成了可供企業追蹤貿易的新型數位解決方案，以便解決導致港口嚴重壅塞的欠缺溝通和數據分享問題。這些解決辦法將繼續扮演應付貿易干擾事件的重要角色。

舉例來說，美國運輸部負責主管複合運輸的主管官員派翠辛在疫情後的2022年3月建立供應鏈監測數位平台貨運物流優化計畫（FLOW），包括零售業者、海運業者、物流業者、港口營運業者和貿易協會等86個合作夥伴持續分享數據，如今，FLOW可追蹤75%的美國貨櫃港口和80%的美國貨櫃碼頭運能。

碼頭 罷工 美國

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