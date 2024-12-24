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泰國微調每日基本工資 經濟和觀光區漲至400泰銖

中央社／ 曼谷24日專電

泰國預定從明年元旦起再度微調每日基本工資，3個位於東部經濟走廊的府、普吉島和蘇美島漲到400泰銖（約新台幣384元），其餘各府依照不同的經濟狀況和生活成本也略有調整。

泰國今年元旦曾調漲每日基本工資，依照各府不同的生活成本，從原先的328泰銖（約新台幣288元）至354泰銖，調漲到330泰銖至370泰銖，基本工資最高的府為春武里府（Chonburi）、羅勇府（Rayong）、普吉府（Phuket）和曼谷等。

調漲基本工資是現任為泰黨（Pheu Thai）政府去年競選時提出的政策之一，目標是2027年每日基本工資達到600泰銖。

今年元旦微調基本工資後，泰國政府原先預定今年10月要讓全國的基本工資都漲到400泰銖，但遭到企業主反對，有人認為全國齊頭式的調漲並不實際，因為各府的經濟發展狀況和生活成本並不相同，因此10月調整基本工資沒有順利上路。

曼谷郵報（Bangkok Post）、民族報（The Nation）和泰國公視（Thai PBS）報導，由政府代表、資方和勞方組成的薪資委員會昨天開會，勞動部常務次長彭頌（Boonsong Thapchaiyuth）會後表示，會議拍板決定明年元旦起調漲每日基本工資。

頌彭表示，依照各府的經濟和生活狀況，分為17種調漲率，平均漲幅在2.9%，每日增加的工資在7到55泰銖不等，調漲後每日基本工資介於337泰銖到400泰銖之間。

其中基本工資最高的是普吉、羅勇、春武里、北柳府（Chachoengsao）以及素叻他尼府（Surat Thani）的蘇美島（Koh Samui）的勞工，漲到每日400泰銖。

勞動部常務次長彭頌解釋，普吉和蘇美島是觀光區域，生活成本比較高，羅勇、春武里和北柳府則是東部經濟走廊（East Economic Corridor）的重要區域。

清邁府（Chiangmai）的市中心以及宋卡府（Songkhla）的合艾（Hat Yai）漲到380泰銖，曼谷及其周邊6個府漲到372泰銖。

彭頌指出，其餘67個府的平均漲幅約2%，將由各府的薪資委員會依照各府狀況決定。

基本工資 泰國 經濟發展 調漲

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