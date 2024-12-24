日加密貨幣交易所被竊98億元比特幣 日美歸咎北韓駭客

日本警方和美國聯邦調查局（FBI）表示，北韓駭客團體先前從日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin竊取價值約3億美元（約新台幣98億元）比特幣。

法新社報導，日本警察廳今天說，據信隸屬於北韓駭客團體「拉撒路集團」（Lazarus Group）的組織TraderTraitor犯下此案。

據傳與平壤當局有關連的拉撒路集團10年前因被控駭入索尼影業娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）網路而惡名昭彰，當時駭客是為了報復這家公司推出嘲諷北韓領導人金正恩的電影「名嘴出任務」（TheInterview）。

FBI在標註日期12月23日的另一項聲明中說，北韓駭客「從日本加密貨幣公司DMM竊取價值3.08億美元加密貨幣」。

這項聲明還詳述一場「針對性的社交工程」行動，指出駭客在職場社群平台領英（LinkedIn）上假裝招聘人員，以聯繫另一家加密錢包軟體公司的員工。他們向員工發送看似是就業前測試的內容，實際上包含惡意程式碼。

FBI表示，這讓駭客得以破壞他們的系統並冒充這名員工。

聲明說，今年5月下旬，駭客很可能利用這個權限操縱一名DMM職員的合法交易請求，導致4502.9枚比特幣（Bitcoin）失竊，當時價值3.08億美元。

聲明寫道：「FBI、日本警察廳以及其他美國政府和國際合作夥伴將持續揭露並打擊北韓非法活動，防堵利用網路犯罪和竊取加密貨幣等行動為北韓政權創造收入。」