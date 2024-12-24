蘋果市值快突破4兆美元 全球3億支iPhone有助超級換機潮

分析師估計，全球有3億支iPhone機齡超過四年，未來幾個月內很可能升級至具有AI功能的新手機，而且iPhone在今年耶誕旺季可望迎接強勁銷售，為蘋果公司市值衝上4兆美元的前景鋪路。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）在23日的報告中表示，基於查看亞洲供應鏈的情況，他相信蘋果將迎接強勁的年終購物旺季業績，隨著耶誕節逼近，升級成iPhone 16的趨勢良好。

艾夫斯估計，光在中國，2025年就可能有1億支iPhone可能升級或換機；整體而言，全球有3億支iPhone機齡超過四年。

蘋果本月稍早推出新版作業系統iOS 18.2，包含人工智慧Apple Intelligence功能，內建可以對文字進行摘要與翻譯的Visual Intelligence（視覺智慧）功能，以及能靠描述生成原創圖片的Image Playground。 Apple Intelligence目前只提供給iPhone 15 Pro和iPhone 16系列。

AI功能讓消費者有理由升級iPhone。艾夫斯說，蘋果在2025年可能銷售超過2.4億支iPhone。這高於FactSet調查的分析師平均預估的2.076億支。

艾夫斯預期，iPhone 16的成功以及強勁假期購物季將成為蘋果未來12至18個月內恢復成長的啟動器，而且是從本季展開。這代表蘋果可能在2025年初成為第一家締造4兆美元市值紀錄的企業。

蘋果市值若要達到4兆美元，股價必須收在每股264.623美元之上，這代表比周一（23日）收盤價255.27美元再漲3.66%就能達成。

蘋果股價從11月初來飆升約16%，市值增加約5,000億美元，目前達到3.868兆美元，領先輝達（Nvidia）與微軟；今年來累計漲幅達32.6%。

艾夫斯重申給予蘋果「優於大盤」的評級，目標價300美元，是華爾街對蘋果股價的最高預測。

Maxim Group的分析師福特（Tom Forte）表示，蘋果股價的最新漲是反映「投資人對AI的熱情，以及對AI將帶來iPhone升級超級周期的預期」。他給予蘋果「持有」評級。

摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）本月重申蘋果股票的「加碼」評級和265美元目標價，看好AI提升iPhone銷售的展望。