快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

蘋果市值快突破4兆美元 全球3億支iPhone有助超級換機潮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Wedbush分析師艾夫斯預期，AI功能開啟iPhone超級周期，明年銷量可能達到2.4億支。 路透
Wedbush分析師艾夫斯預期，AI功能開啟iPhone超級周期，明年銷量可能達到2.4億支。 路透

分析師估計，全球有3億支iPhone機齡超過四年，未來幾個月內很可能升級至具有AI功能的新手機，而且iPhone在今年耶誕旺季可望迎接強勁銷售，為蘋果公司市值衝上4兆美元的前景鋪路。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）在23日的報告中表示，基於查看亞洲供應鏈的情況，他相信蘋果將迎接強勁的年終購物旺季業績，隨著耶誕節逼近，升級成iPhone 16的趨勢良好。

艾夫斯估計，光在中國，2025年就可能有1億支iPhone可能升級或換機；整體而言，全球有3億支iPhone機齡超過四年。

蘋果本月稍早推出新版作業系統iOS 18.2，包含人工智慧Apple Intelligence功能，內建可以對文字進行摘要與翻譯的Visual Intelligence（視覺智慧）功能，以及能靠描述生成原創圖片的Image Playground。 Apple Intelligence目前只提供給iPhone 15 Pro和iPhone 16系列。

AI功能讓消費者有理由升級iPhone。艾夫斯說，蘋果在2025年可能銷售超過2.4億支iPhone。這高於FactSet調查的分析師平均預估的2.076億支。

艾夫斯預期，iPhone 16的成功以及強勁假期購物季將成為蘋果未來12至18個月內恢復成長的啟動器，而且是從本季展開。這代表蘋果可能在2025年初成為第一家締造4兆美元市值紀錄的企業。

蘋果市值若要達到4兆美元，股價必須收在每股264.623美元之上，這代表比周一（23日）收盤價255.27美元再漲3.66%就能達成。

蘋果股價從11月初來飆升約16%，市值增加約5,000億美元，目前達到3.868兆美元，領先輝達（Nvidia）與微軟；今年來累計漲幅達32.6%。

艾夫斯重申給予蘋果「優於大盤」的評級，目標價300美元，是華爾街對蘋果股價的最高預測。

Maxim Group的分析師福特（Tom Forte）表示，蘋果股價的最新漲是反映「投資人對AI的熱情，以及對AI將帶來iPhone升級超級周期的預期」。他給予蘋果「持有」評級。

摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）本月重申蘋果股票的「加碼」評級和265美元目標價，看好AI提升iPhone銷售的展望。

Apple iPhone 分析師 標價 蘋果

延伸閱讀

聯發科秀新晶片台積助攻…天璣8400力拚明年換機潮

終於支援了！犀牛盾推出iPhone 16系列「相機按鈕版」防摔手機殼

蘋果衝刺大陸AI 英業達通吃陸兩巨頭訂單成贏家

蘋果自家研發晶片將上路 法人看好台積電、穩懋等受惠

相關新聞

本田宣布和日產推合併 為何只有本田股價飆漲？

本田汽車（Honda）周一提出等同於併購日產汽車（Nissan）的長期計畫。日本股市周二早盤，本田大漲14.4%。

蘋果市值快突破4兆美元 全球3億支iPhone有助超級換機潮

分析師估計，全球有3億支iPhone機齡超過四年，未來幾個月內很可能升級至具有AI功能的新手機，而且iPhone在今年耶...

日加密貨幣交易所被竊98億元比特幣 日美歸咎北韓駭客

日本警方和美國聯邦調查局（FBI）表示，北韓駭客團體先前從日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin竊取價值約3億美元（約...

臨年關交投清淡之際 日本財相就日圓過度波動再發警告

日圓繼續走軟之際，日本財務大臣周二警告，如果日圓過度波動，日本會採取行動。

拜登對中製成熟晶片發起301條款調查 北京不滿

美國政府今天宣布對中國製造的「成熟製程」（legacy）晶片展開貿易調查，可能將對中國晶片徵收更多關稅。北京譴責此舉是「...

鴻海拚收購日產股權 雷諾汽車：不予置評

中央社19日引述產業人士披露，鴻海正在與日產汽車大股東雷諾洽談釋股意願，並派出曾是日產高層的電動車策略長關潤（Jun S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。