澳洲鐵路工會取消罷工 雪梨跨年煙火秀照常舉行
澳洲火車工人今天在最後一刻與政府達成協議，讓雪梨新年煙火秀得以如常舉行。
雪梨新年煙火秀是世界上最壯觀的跨年慶祝活動之一，預計將有多達25萬人前往觀賞，而他們需要在活動結束後返家。
法新社報導，火車工人先前因薪資糾紛揚言採取罷工行動，政府表示，由於擔心搭乘火車看煙火的民眾無法安全返家，可能取消煙火表演。
但原定今天由公平工作委員會（Fair WorkCommission）審理的案件在法庭聽證會開始一小時後被撤回。
新南威爾斯州（New South Wales）交通部長海倫（Jo Haylen）表示：「現在，家庭可以放心地進出市中心商業區，企業可以提前計劃，人們可以在一年中的這個重要時刻上下班。」
「耶誕節、跨年夜和板球比賽對新南威爾斯州而言太重要了，隨著工會撤回罷工，這些活動現在不會受到影響。」
新南威爾斯州鐵路、電車及公車工會（Rail, Tramand Bus Union）秘書瓦爾內斯（Toby Warnes）表示，工會從來就沒有打算在跨年夜造成民眾不便。政府與鐵路工人間的薪資協商將在未來幾週繼續進行。
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