臨年關交投清淡之際 日本財相就日圓過度波動再發警告
日圓繼續走軟之際，日本財務大臣周二警告，如果日圓過度波動，日本會採取行動。
日本財務大臣加藤勝信在記者會上重申上周的警告：「我對最近的匯率走勢，包括投機者推動的波動深表關切。」「政府將針對外匯過度波動採取適當行動。」
在他發表講話後，日圓兌美元反彈，短暫觸及157.06，之前一度跌至157.39。
日圓上周繼續走貶，主要原因是市場認為美國和日本的利差還要更久才會縮小。日本銀行（央行）上周按兵不動，總裁植田和男表示，可能延到明年3月或更晚才會升息。他暗示，需觀察薪資談判進展以及美國政策的變化後，才會考慮升息的行動。
聯準會（Fed）上周一如預期降息1碼（0.25個百分點），但減少對2025年降息次數的預期，這也給日圓造成了壓力。
有些市場人士預計，年終假期期間市場流動性較低之際，日圓未來幾天內會繼續走弱。但流動性低也表示，如果日本當局進場干預，也很容易達到阻貶效果。
日圓兌美元今年7月貶至160，一度引發日本官方進場阻貶日圓。今年迄今，東京已斥資近1,000億美元支撐日圓匯率。
當記者問到和即將上任的川普政府溝通之事，加藤表示，他希望能繼續和外國政府保持密切聯繫，不僅限於外匯事務，也包括其他一般性議題。
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