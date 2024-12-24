拜登對中製成熟晶片發起301條款調查 北京不滿

美國政府今天宣布對中國製造的「成熟製程」（legacy）晶片展開貿易調查，可能將對中國晶片徵收更多關稅。北京譴責此舉是「保護主義」，矢言捍衛自身利益。

路透社報導，拜登政府官員指出，在總統當選人川普1月20日就職前4週啟動的調查是基於301條款（Section 301）所展開，將於1月移交給他的政府完成。

成熟製程晶片採用10多年前的舊製造工藝，通常比用於人工智慧（AI）裝置或精密的微處理器晶片單純得多。

報導指出，此舉可能為川普提供一個現成途徑，開始對中國進口產品開徵他揚言的60%高額關稅。

即將卸任的總統拜登已宣布從明年1月1日起對中國半導體徵收50%的關稅，他的政府也已加強對先進AI、記憶體晶片和晶片製造設備的出口限制。

法新社報導，美國今天表示，對中國的半導體產業政策展開調查的理由是，擔心北京正在採取「廣泛的反競爭和非市場手段」來傷害其他經濟體。

美國貿易代表署（USTR）表示，這項調查聚焦於基礎半導體和中國採取的行動是否對美國商業構成負擔。從汽車到醫療裝置等許多產品都涉及到基礎半導體。

貿易代表署說，對北京做法恐損害「美國產業與勞工的競爭力、美國關鍵供應鏈以及美國經濟安全」感到擔憂。

貿易代表署表示，在短短6年內，中國「在基礎邏輯半導體產能的全球份額翻了近一倍」。

貿易代表署補充說，根據已曝光的新廠，預計到2029年前，中國將占全球產能的一半左右，而這種擴張「已經阻礙了以市場為導向的參與者投資」。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，這項調查目的在於保護美國和其他半導體生產商免受中國政府主導的大規模國內晶片供應增加影響。

她說：「我們一次又一次看到，中華人民共和國以全球市場主導地位為目標，對各行各業的非市場政策和做法構成有害影響。」

戴琪告訴記者，前有鋼鐵、鋁、太陽能電池及電動車為鑑，現在則是半導體。

她補充說：「這將使中國企業快速擴張產能並刻意提供低價晶片，此舉恐大幅傷害、甚至消滅公平和市場導向的競爭力。」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，針對美國半導體供應鏈的分析發現，2/3的美國產品含有中國製造的基礎晶片。

她還說：「約有一半的（美國）企業不清楚自家產品是否含有中國晶片。」

近年來，拜登一直尋求強化美國晶片製造能力，以減少對其他國家的依賴。

這項最新調查初步將聚焦於中國的基礎半導體生產，包括在醫療設備和汽車等其他產品的使用程度。

貿易代表署說，這項調查預料也會將北京對半導體製造投入的政策，是否「對美國商業造成負擔或限制」納入考量，官員將有1年時間進行調查，並決定如何應對。

北京譴責此舉是「保護主義」，矢言捍衛自身利益，並敦促華府停止「錯誤舉措」。

川普在2018年和2019年曾引用1974年貿易法（TradeAct of 1974）的301條款，對價值約3700億美元的中國進口商品徵收高達25%的關稅，引發美中之間近3年的貿易戰。