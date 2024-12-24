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本田宣布和日產推合併 為何只有本田股價飆漲？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日產和本田周一簽署展開合併的意向書，三菱汽車也可能參與，但實際看來本田等同於併購日產。歐新社
日產和本田周一簽署展開合併的意向書，三菱汽車也可能參與，但實際看來本田等同於併購日產。歐新社

本田汽車（Honda）周一提出等同於併購日產汽車（Nissan）的長期計畫。日本股市周二早盤，本田大漲14.4%。

兩家公司於周一宣布達成初步協議，計劃成立一家聯合控股公司，目標於2026年8月上市。雖然雙方高層將此交易稱為合併，但新公司將由本田，且占董事會的多數。日產的合作夥伴三菱汽車也可能參與交易。

真正帶動本田股價大漲的，卻是本田宣布實施庫存股的消息

為了吸引股東支持，本田宣布計劃在明年此時之前買回最多1.1兆日圓（約70億美元）股票，買回上限相當於已發行股份的24%。

日產周二一度大跌7.3%，後來拉回在平盤上下。上周傳出和本田討論後，日產上周已大漲24.5%；本田因是合併案被動的一方，上周下跌近5%。

彭博分析師指出：「如果本田和日產的合併案於2025年完成，綜效需要時間才會顯現。日產可能會因此緩解其財務壓力，而本田在短期內的收益可能有限。」

日產最大股東——法國雷諾汽車（Renault）表示，和本田的協商仍處於初期階段，將考慮所有選項，並繼續執行原策略，包括和日產合作的項目。

雷諾汽車周一股價下跌1.2%，收在46.26美元。

三菱 日產 本田 財務

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