為何差很大？日股今年勁漲15% 用美元投資報酬率只剩3%

日本股票今年來表現亮麗，但對以美元投資日股的人而言，成績卻不大相同。

日股東證指數今年創下新高，上漲約15%，但以美元計價的漲幅卻只有3%，反映日圓兌美元貶值約10%造成的影響。這樣的表現，遠低於以美元計價投資標普500指數和恒生國企指數，後兩者報酬率都超過25%。

儘管日圓貶值提升出口業者獲利，日銀升息支撐金融股，但今年淨資金流有限，顯示出日圓的弱勢與波動讓外資保持離場。日圓匯率也推高日本進口物價和通膨壓力，影響經濟。

2025年還可能延續這一趨勢，原因是隨著美日央行最新的決策會議讓投資人質疑美日利差縮小的速度，交易人士縮減對日圓升值的押注。

Asymmetric Advisors日股策略師Amir Anvarzadeh表示：「外資已經在日本投入大量資金，結果非常令人失望。」他說，日銀近期釋出的訊號「大幅衝擊日圓、推高進口價格，同時迫使外資在投資日本時進行更多外匯避險」。