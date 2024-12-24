南美天候不佳、印尼提高棕櫚油出口關稅 有利提振黃豆需求

根據媒體報導，印尼首席經濟部長表示，印尼政府將把毛棕櫚油(CPO)的出口關稅從目前的7.5%提高至10%，以資助生物柴油的更高補貼。而印尼提高棕櫚油出口稅可能會促使市場需求轉向黃豆油等產量較大、價格較低的植物油。

此外，根據美國農業部外國農業服務局發布的《穀物和飼料報告》數據顯示，由於印尼於今年上半年度強制撲殺家禽，導致該國飼料產量下降和消費者購買力減弱，豆粕消費量下降至515萬噸。儘管如此，美國農業部預計明年豆粕消費量將恢復2%，達到520萬噸。如果印尼政府成功推出免費食品計劃，預計明年下半年度可能會出現更高的復甦率，預計該計劃將增加對動物蛋白質的需求，從而增加對飼料的需求。

另外，根據中國海關總署(GACC)的最新數據顯示，11月中國大陸從美國進口279萬噸黃豆，為今年1月以來的最高水平，顯示大陸對美國黃豆的需求正在逐漸增加。

街口投信表示，值得留意的是，天氣預報公司WxRisk的氣象學家表示，根據全球預報系統的數據顯示，預計未來兩週巴西部分地區將出現潮濕天氣，而聖保羅北部地區降雨量將高達12英吋。而巴西的黃豆主要種植地區－馬托．格羅索州和戈亞斯州將在一周內出現了超過8英寸的降雨。反觀南美第二大黃豆生產國阿根廷則可能出現乾旱問題，而巴西過多的降雨和阿根廷持續乾旱的氣候，可能會同時影響到明年南美洲的黃豆收成減少。