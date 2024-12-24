拜AI所賜！台積電今年飆漲82%、台股表現亞股最佳 明年川普是變數

亞太股市2024年表現亮眼，尤以台股表現最佳，除反映亞洲央行貨幣政策轉為寬鬆之外，人工智慧（AI）熱潮也推動科技股上揚。

截至12月23日，台灣加權股價指數上漲28.9%，遙遙領先其他股市，香港恆生指數以16.63%的漲幅居次。台股由科技股領軍。台積電（2330）今年來飆漲82.1%，而鴻海（2317）也大漲77.5%。

星展銀行（DBS Bank）在展望報告中指出，儘管今年對AI資料中心與伺服器的需求激增後可能趨於平穩，但2025年搭載AI功能的手機、個人電腦（PC）及其他消費性電子產品的需求可能增加。

星展還提到，全球半導體產業通常經歷約30個月的擴張周期。目前這波周期自2023年9月開始，有可能延續至2025年底。

科技股拉抬台股，卻無法挽救南韓股市。南韓成為唯一全年收黑的主要亞洲市場。「企業價值提升計畫」似乎未能提振股市，加上關稅疑慮與政治動盪，進一步增加了市場的不確定性。

信安資產管理公司（Principal Asset Management）全球股票部門主管兼投資長George Maris表示，2025年投資人關注兩大焦點，一是川普，二是中國大陸經濟的狀況。

野村證券指出，新上台的川普政府的政策可能主導2025年亞洲的經濟成長和通膨前景。報告中提到：「我們預測明年初將會大幅提高關稅，這將導致通膨上升以及投資成長放緩。」

MFS投資管理的機構固定收益投基金經理人Freida Tay接受CNBC訪問時表示，亞洲等依賴製造業和貿易的經濟體所受影響較大，「因為關稅將導致貿易流量減少，並對經濟成長施加下行壓力。」

野村證券預測，2025年亞洲還需面對較為緊縮的全球金融環境，這主要受到利率仍偏高及美元走強的影響。

野村證券指出，亞洲各國2025年將出現「貨幣政策展望分歧」的情況。報告中提到，中國大陸、澳洲、南韓及印尼等對外匯風險較為敏感的國家，可能會採取更寬鬆的貨幣政策。

野村證券分析師表示，亞洲地區「前路動盪」。他們指出，儘管強勁的AI需求以及出口提前備貨預計可在第1季提供一定的成長支撐，但從第2季起，亞洲面臨更大的挑戰，主要原因包括川普總統任內的影響、中國大陸產能過剩，以及半導體周期放緩的壓力。