油、金價格小跌 耶誕節前交投清淡

國際油價周一（23日）在耶誕節假期前的清淡交投中小幅下跌，因美元走強，同時俄羅斯德魯日巴輸油管道恢復供應；金價走低，受到美元走強和美國公債殖利率升高拖累。

油價小跌作收

布蘭特原油2月期貨收跌31美分，跌幅0.43%，結算價報每桶72.63美元。美國西德州原油2月期貨下跌22美分，跌幅0.32%，報每桶69.24美元。

麥格理分析師的報告指出，預期明年原油供應過剩將不斷加劇，這將使布蘭特原油均價從今年的每桶79.64美元下降到70.50美元。

據報導，向匈牙利、斯洛伐克、捷克共和國和德國輸送俄羅斯和哈薩克斯坦石油的德魯日巴輸油管道在周四因俄羅斯泵站的技術問題而停止輸油後已經重新啟動，這緩解了市場對歐洲供應的擔憂。

美元周一上午在上周五觸及的兩年高位附近徘徊。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示：「隨著美元由弱轉強，油價回吐了此前的漲幅。」

黃金收跌

現貨金價23日收盤下跌0.39%至每英兩2,612.56美元；美國黃金期貨下跌0.6%，報2628.60美元。

美元指數徘徊在兩年高點附近，降低黃金對其他貨幣持有者的吸引力，而指標美國10年期公債殖利率也上揚。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「市場繼續消化聯邦公開市場委員會（FOMC）上周會議的結果。」市場現在預期明年降息步調減緩，而高利率不利非孳息黃金的持有成本。

受央行強勁買盤、地緣政治緊張局勢和主要銀行放寬貨幣政策的推動，黃金今年多次刷新紀錄高點，迄今已上漲27%，創下2010年以來的最佳年度表現。

現貨白銀報每英兩29.67美元，上漲0.5%；白金報937.65美元，上漲1.2%；鈀金報931.1美元，上漲1.1%。