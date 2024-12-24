台積電ADR大漲逾5% 較台北交易溢價高達25.6%

台積電ADR周一（23日）大漲5.2%，收在207.60美元，較台北交易溢價拉大為25.6%。

幾個「科技七雄」股帶動下，美國股市三大指數全面收高，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數連三日上漲，擺脫美國消費者信心數據不如預期的影響。

道瓊工業指數上漲 66.69 點，漲幅 0.2%，收在 42,906.95 點。標普 500 指數漲 43.22 點，漲幅 0.7%，至 5,974.07 點；那斯達克綜合指數上漲 192.29 點，漲幅 1%，至 19,764.89 點。

費城半導體指數大漲3.1%，高通公司（Qualcomm）在對安謀（Arm）的官司勝訴後，股價大漲3.5%。輝達（NVIDIA）大漲3.7%。

台灣加權股價指數昨天大漲594.29點，收在23,104.54點。台積電（2330）漲4.4%收在1,080.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.80 +3.80 160.50 5.80

中華電 CHT 123.93 +0.72 124.50 -0.46

台積電 TSM 1,356.84 +5.15 1,080.00 25.63

聯電 UMC 44.04 +3.06 42.90 2.65

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據