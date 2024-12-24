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美股三大指數全面收高 超大型股助攻…費半大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股周一全面上漲，投資人更期待「耶誕老人行情」如期駕臨。美聯社
美股周一全面上漲，投資人更期待「耶誕老人行情」如期駕臨。美聯社

幾個「科技七雄」股帶動下，美國股市三大指數全面收高，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數連三日上漲，擺脫美國消費者信心數據不如預期的影響。

道瓊工業指數上漲 66.69 點，漲幅 0.2%，收在 42,906.95 點。標普 500 指數漲 43.22 點，漲幅 0.7%，至 5,974.07 點；那斯達克綜合指數上漲 192.29 點，漲幅 1%，至 19,764.89 點。

費城半導體指數大漲3.1%，高通公司（Qualcomm）在對安謀（Arm）的官司勝訴後，股價大漲3.5%；安謀指控高通違反了晶片技術許可。安謀大跌4%。

台積電ADR大漲5.2%，輝達（NVIDIA）漲3.7%。

本周伊始，交投清淡，標普500指數收於盤中高點附近。輝達、Meta Platforms Inc.和特斯拉推動「科技七雄」股指數上漲近1.5%。標普500指數自2023年底以來已上漲約25%，七大科技股貢獻逾一半漲勢。

Piper Sandler的Craig Johnson說：「儘管最近出現獲利回吐，但股市的主升趨勢依然完好。鑒於短線超賣狀況，我們預計今年很有可能出現'耶誕老人行情'。」

根據《股票交易者年鑒》（Stock Trader's Almanac）統計，自 1969 年以來，每年的最後五個交易日加上第二年的前兩個交易日，標普 500 指數的平均漲幅為 1.3%，這一時期被稱為 「耶誕老人行情」。

由於對經濟前景的疑慮，美國12月消費者信心三個月來首次意外下降，美股早盤一度失去動力。

經歷了 11 月總統大選以來的穩健上漲後，美股漲勢在本月遭遇挫折，尤其是在聯準會（Fed）預測 2025 年僅降息兩次，每次 25 個基點（低於其 9 月預測的降息四次），並上調通膨預測。

Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli指出，最近幾天隨著投資人對利率預期的調整，市場出現了一些修正，許多相同的趨勢依然存在，包括科技和科技相關股受到青睞。

標準普爾 11 大類股有八個收高，其中通信服務類股領漲，漲幅為1.4%。

Rumble 狂飆81.2%，因Tether將收購這家影片共享平台的股份。

沃爾瑪（Walmart）下跌 2%，此前美國消費者金融監督機構指控這家零售巨人和勞動支付平台 Branch Messenger 強迫 100 多萬送貨司機使用的帳戶，使他們損失了 1,000 多萬美元的垃圾費用。

禮來上漲3.7%，此前美國食品和藥物管理局批准該公司的減肥治療藥物Zepbound用於阻塞性睡眠呼吸暫停。睡眠呼吸暫停設備製造商和 Inspire Medical股價分別下跌 2.6% 和 0.1%。

連鎖百貨公司Nordstrom JWN.N股價下跌 1.5%，此前該公司創始家族和墨西哥零售商 El Puerto de Liverpool 達成將公司私有化的協議。

指數 標普 美國

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