這檔印度股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

印度證券市場主管當局23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，是當局打擊涉嫌透過會計手段或虛假訊息等方式操縱股價的公司的最新行動。

彭博資訊報導，印度證券交易委員會（SEBI）在初步命令中指出，Bharat Global謊稱已從信實工業（Reliance Industries）、塔塔集團（Tata）等客戶手中贏得大筆訂單。總部位於古吉拉特邦（Gujarat）的Bharat Global ，在截至11月的12個月期間股價飆漲超過10,000%，主要是該公司宣稱其切入了目前正是當紅炸子雞的國防、航太和農業科技，又接連公布取得大公司的「高價訂單」的利多訊息。

這件案子也凸顯了印度股市在這波大多頭行情中的陰暗面。不到一周前，印度當局才緊縮了小型企業上市的規則，這個領域堪稱是印度股市最容易遭人為操縱、出現詐騙的角落。

在此之前，印度證券主管機關才取消了Trafiksol ITS Technologies的上市案，因為調查發現該公司的一家主要供應商根本是空殼公司。

根據SEBI的資料，Bharat Global於今年4月和8月期間，透過發行優先股釋出約1億股給41名投資人，且折價幅度非常大。主管當局指控，該公司10月宣布接到大單的重大利多，根本都是「虛假且誤導」，且設計好「嘉惠」那40多名以折價取得公司股票的投資人。

當局發現，該公司公布重大利多消息後，在截至10月31日的閉鎖期結束後，上述41名投資人中有13人出脫持股，27億盧比（3,170萬美元）因此入袋。之後普通股股東人數暴增四倍達到4萬人，代表許多毫無戒心的投資人進場買股。

SEBI委員在命令中指出，該公司關鍵的揭露事項，以及優先股股東的行動，似乎都是按計畫進行，目的是賣出股票，然後大筆獲利落袋。

Bharat Global在截至今年3月的會計年度之前，幾乎沒繳出任何營收和獲利，且在2023年11月之前，因未繳交掛牌費用給孟買證交所（BSE），導致股票一直被暫停交易。

SEBI已禁止多名當初認購優先股的投資人不得再進出資本市場，同時也扣押投資人的「不法所得」。