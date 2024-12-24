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陸成熟製程 美發動301調查…是否加稅交由川普決定

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
拜登政府23日宣布，對中國製造的成熟製程晶片發動貿易調查。(美聯社)
拜登政府23日宣布，對中國製造的成熟製程晶片發動貿易調查。(美聯社)

美國總統拜登23日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，至於是否對這些晶片課徵更高的關稅，留給下任總統川普選擇。大陸用於半導體製造的碳化矽基板和晶圓的生產，也是美國當局這波調查的目標。

傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品之中。

美國商務部長雷蒙多22日表示，此一產業如果高度控制在中國之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

美對陸成熟製程發動301調查內容
美對陸成熟製程發動301調查內容

「301條款」授權美國貿易代表署進行調查，先決定中國大陸的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國大陸實施報復性關稅，限制進口，或建議總統及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此將由川普政府來做決定。

路透指出，這正好給川普一條現成的途徑，方便他對中國大陸產品加徵高額關稅。他曾揚言，要把進口陸貨的關稅提高到60%。

今年稍早時，白宮已宣布將於2025年起把中國大陸晶片的關稅稅率從目前的25%，提高到50%。

美國貿易代表戴琪在電話會議上表示，已有證據顯示北京打算奪下全球半導體產業的主導地位，類似在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車和關鍵礦產領域的擴張方式，「這有利於陸企迅速擴大產能，生產以人為壓低價格的晶片，可能嚴重損害、甚至消除市場導向的競爭」。

晶片 美國商務部

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