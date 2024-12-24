本田、日產合併談判 否認鴻海洽談

日本本田汽車和日產汽車廿三日召開記者會宣布，將展開歷史性的合併談判。來自中國大陸車市的激烈競爭，迫使這兩家老牌車廠重新思考其商業模式。

路透報導，本田和日產廿三日宣布簽署展開合併談判的基本協議，並計畫在明年六月前完成談判。之後兩公司將成立一家新控股公司，將本田和日產納入新公司之下，並計畫在後年八月前推動新公司上市，屆時本田和日產股票也將下市。

兩公司對於合併後的營收目標為卅兆日圓（台幣六點三四兆元），營業利益目標為逾三兆日圓（台幣六三三六億元）；三菱汽車也共同簽署了這份合作備忘錄，將在下月底前決定是否參與合併。日產擁有三菱百分之廿四點五的股權。

這項合併案將創造出僅次於豐田和福斯的全球第三大汽車集團，並將創下自二○二一年飛雅特克萊斯勒和ＰＳＡ，以五二○億美元交易合併成Stellantis以來，全球汽車業最大的版圖變動；目前的第三大集團為南韓現代和起亞汽車。

本田將主導新控股公司的多數董事名單。該公司並宣布，將以最多一點一兆日圓買回自家最多十一億股庫藏股，相當於其流通在外股票的百分之廿四，同時取消先前宣布的其中一項一千億日圓庫藏股計畫，因擔心展開合併談判後會面臨到監管限制，因此加碼買回庫藏股。

此外，在被問到有關日前傳出鴻海集團有意透過法國雷諾汽車併購日產一事時，日產社長內田誠和本田社長三部敏宏都表示不清楚此事，內田也直說，鴻海並沒有來和日產接觸。消息人士則說，鴻海目前已暫緩考慮併購日產。

另外，因被控財務不當行為而潛逃黎巴嫩的日產前董座高恩（Carlos Ghosn），同日稍早則透過視訊記者會再度指控本田和日產的合併案不合理。

高恩指出，日產的車輛銷量自二○一八年來已下滑逾四成，營收也每年減少數十億美元至僅能勉強損益兩平，對本田而言合併利益並不顯著。