陸成熟製程半導體 美啟動301調查

美國總統拜登廿三日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「三○一調查」，將留給下一任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高的關稅。

美國近年已針對先進製程對大陸實施各種管控，大陸除了想辦法要在七奈米以下的先進製程取得突破，其成熟製程半導體產品也關係到自身電動車、白色家電產業；大陸傾全力推動自身半導體業發展，不論先進製程或成熟製程，都引發美方關注。

傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（ＡＩ）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品之中。

美國商務部長雷蒙多廿二日表示，此一產業如果高度控制在中國之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間當我們需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

「三○一條款」授權美國貿易代表先決定中國的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並且加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國實施報復性關稅，限制進口，或建議總統以及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此，將由川普政府來做決定。

今年稍早時，白宮已宣布將於明年把中國大陸晶片的關稅稅率從目前的百分之廿五，提高到百分之五十。