聽新聞
0:00 / 0:00

陸成熟製程半導體 美啟動301調查

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國總統拜登廿三日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「三○一調查」，將留給下一任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高的關稅。

美國近年已針對先進製程對大陸實施各種管控，大陸除了想辦法要在七奈米以下的先進製程取得突破，其成熟製程半導體產品也關係到自身電動車、白色家電產業；大陸傾全力推動自身半導體業發展，不論先進製程或成熟製程，都引發美方關注。

傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（ＡＩ）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品之中。

美國商務部長雷蒙多廿二日表示，此一產業如果高度控制在中國之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間當我們需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

「三○一條款」授權美國貿易代表先決定中國的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並且加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國實施報復性關稅，限制進口，或建議總統以及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此，將由川普政府來做決定。

今年稍早時，白宮已宣布將於明年把中國大陸晶片的關稅稅率從目前的百分之廿五，提高到百分之五十。

晶片 美國商務部

延伸閱讀

改服終身監禁...拜登宣布37名死囚減刑 稱聯邦層級應停止死刑

川普說美中可聯手 蘇利文：兩國不會談成重大交易

美國宣布對大陸成熟製程晶片啟動調查 並留給川普政府做最後決定

拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看

相關新聞

陸成熟製程 美發動301調查…是否加稅交由川普決定

美國總統拜登23日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，至於是否對這些晶片課徵更高的關稅，留給下任總統...

本田、日產合併 展開談判…日產社長：鴻海沒來接觸

本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）23日召開記者會宣布，將展開歷史性的合併談判。來自中國大陸的激烈競爭，迫...

陸成熟製程半導體 美啟動301調查

美國總統拜登廿三日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「三○一調查」，將留給下一任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高...

本田、日產合併談判 否認鴻海洽談

日本本田汽車和日產汽車廿三日召開記者會宣布，將展開歷史性的合併談判。來自中國大陸車市的激烈競爭，迫使這兩家老牌車廠重新思...

日公平會控Google 壟斷

全球監管機關加強管控科技巨擘，Google再次吃上官司，在日本遭控觸犯反壟斷法規，阻礙搜尋市場的競爭，Google母公司...

不只裁一般員工 Google這兩年也砍了10%的高階管理層

Google執行長皮伽（Sundar Pichai）說，為了提高效率，這兩年多來公司已裁減10%的高層管理人員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。