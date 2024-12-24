本田、日產合併 展開談判…日產社長：鴻海沒來接觸

經濟日報／ 編譯易起宇吳凱中／綜合報導
日產社長內田誠（左）、本田社長三部敏宏簽署展開合併談判的基本協議。（歐新社）
日產社長內田誠（左）、本田社長三部敏宏簽署展開合併談判的基本協議。（歐新社）

本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）23日召開記者會宣布，將展開歷史性的合併談判。來自中國大陸的激烈競爭，迫使這兩家老牌車廠重新思考其商業模式。

本田和日產23日宣布簽署展開合併談判的基本協議，並計劃在2025年6月前完成談判。之後兩公司將成立一家新控股公司，將本田和日產納入新公司之下，並計劃在2026年8月前將新公司上市，屆時本田和日產股票也將下市。

對於日產與本田共同宣布已簽署基本合意書，展開經營統合的協商程序，而日前傳出也有意入主日產的鴻海集團，昨日並未針對此事回應。

據了解，儘管日產與本田已朝成立一家聯合控股公司來整合業務，但對於如何合併具體規畫及股權尚未有細節，因此，鴻海內部仍在靜觀其變，抱持就算無法併購日產，仍希望鴻海與日產或未來成立的新公司在業務、技術方面仍能持續朝合作方向發展。

兩公司對於合併後的營收目標為30兆日圓（1,910億美元），營業利益目標為逾3兆日圓；三菱汽車（Mitsubishi）也共同簽署了這份合作備忘錄（MOU），將在2025年1月底前決定是否參與合併；日產擁有三菱24.5%股權。

這項合併案將創造出僅次於豐田（Toyota）和福斯（VW）的全球第三大汽車集團，並將造成自2021年飛雅特克萊斯勒和PSA以520億美元交易合併成Stellantis以來，全球汽車業最大的版圖變動；目前的第三大集團為南韓現代和起亞汽車。

本田將主導新控股公司的多數董事名單。該公司並宣布，最多將以1.1兆日圓（70億美元）買回自家多達11億股庫藏股，相當於其流通在外股票的24%，同時取消先前宣布的一項1,000億日圓庫藏股計畫，因擔心展開合併談判後會面臨監管限制，因此一口氣加碼買回更多庫藏股。

此外，在被問到有關日前傳出鴻海（2317）集團有意透過法國雷諾汽車併購日產一事時，日產社長內田誠和本田社長三部敏宏都表示不知情，內田也直說，鴻海並沒有來和日產接觸。消息人士則說，鴻海目前已暫緩考慮併購日產。

另外，因被控財務不當行為而潛逃黎巴嫩的日產前董座高恩（Carlos Ghosn），同日稍早則透過視訊記者會再度表達，他認為本田和日產的合併案不合理。

高恩指出，日產的車輛銷量自2018年來已下滑逾40%，營收也每年減少數十億美元至僅能勉強損益兩平，合併對本田而言的利益並不顯著。

日產 本田 高恩

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