日公平會控Google 壟斷

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
全球監管機關加強管控科技巨擘，Google再次吃上官司，在日本遭控觸犯反壟斷法規，阻礙搜尋市場的競爭，Google母公司字母（Alphabet）準備提出反擊。 （美聯社）
全球監管機關加強管控科技巨擘，Google再次吃上官司，在日本遭控觸犯反壟斷法規，阻礙搜尋市場的競爭，Google母公司字母（Alphabet）準備提出反擊。 （美聯社）

全球監管機關加強管控科技巨擘，Google再次吃上官司，在日本遭控觸犯反壟斷法規，阻礙搜尋市場的競爭，Google母公司字母（Alphabet）準備提出反擊。

知情人士透露，日本公平貿易委員會（JFTC）指控，Google妨礙競爭，如強迫智慧手機製造商優先將Google搜尋引擎，當作螢幕預設程式，向Google日本辦公室寄發了禁制令。

Google在聲明稿中表示，會繼續與日本政府密切合作，展現該公司對Android生態系統的支持，並擴大日本用戶的選擇。Google將在聆訊過程中提出論證，對JFTC未充分考慮該公司提出的解決方案，感到失望。

繼歐美之後，JFTC也認為Google可能侵犯該國的反壟斷法規，啟動調查。Google的Chrome是全球最廣泛使用的瀏覽器，也是Google業務的主要支柱，能提供用戶資訊，協助該公司更有效地投放精準廣告。

美國司法部上月在法院表示，Google必須分拆Chrome，並在五年內不得再次跨足瀏覽器市場，以終止該公司的搜尋壟斷地位。為應對當局指控，Google在20日提議，放寬美國新智慧機以Google為預設搜尋引擎的協議。Google提案的範圍，遠小於當局要求。Google說，出售Chrome為干預搜尋市場的激烈舉措。

搜尋引擎 日本 美國

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