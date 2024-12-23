工黨政府遭遇最新挫敗 英國Q3經濟竟零成長陷入停滯
英國國家統計局（ONS）23日公布的數據顯示，將原先估算該國第3季國內生產毛額（GDP）成長率從0.1%下修至持平，顯示英國經濟陷入停滯；第2季成長率也從0.5%下修至0.4%。
ONS表示，服務業在第3季並未有成長。建築業產出增加0.7%，被製造業產出下滑0.4%抵銷。ONS說，酒吧、餐廳、律師事務所與廣告業在這三個月的表現，淪為末段班。
數據也顯示，生活水準沒有提高，家庭儲蓄有所減少，儘管仍維持在歷史高點。第3季經常帳赤字則從第2季的240億英鎊縮減至181億英鎊。
財政大臣里夫斯表示，周一發布的GDP數據顯示，在保守黨政府「15年的忽略」後，她面臨了巨大挑戰，並表示她於10月30日提出對雇主加稅的預算案，將創造可持續的長期增長。
英格蘭銀行（BoE，央行）上周預測，英國第4季經濟將為零成長，但仍按兵不動，維持利率不變，因為通膨依舊帶來風險。
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