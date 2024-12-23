人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
若向高齡94歲的「股神」巴菲特詢問投資建議，一般人或許以為他會提到對可口可樂或美國運通的長期持股，不過巴菲特認為，他多年來的個人投資，比旗下波克夏公司的操作還令人印象深刻，其中一項就是購屋。
巴菲特從1958年起，就居住在奧馬哈現址，他當年與亡妻蘇珊以3.15萬美元（約合現在的33.67萬美元）購入，不過房價的增速遠高於通膨，根據Realtor.com數據，如今該物件價值逾140萬美元，報酬率約為4,300%，十分具有巴菲特的風格。
不過巴菲特也曾說，人們常感受到買房的壓力，畢竟這是美國夢的一部分，但這也要看有個人的財務狀況，有時租屋會是更明智的決定。就算是超級富豪，如果不審慎行事，也有可能超支。這項警告在今日更為受用，因房屋的可負擔性已大幅惡化；Redfin數據顯示，如今奧馬哈房價中位數為27.5萬美元，比巴菲特當年買房所支付的金額高近八倍。
巴菲特表示：「如果購屋族眼高手低、或是受政府保護的放貸銀行助長人們買房的夢想，到頭來可能淪為一場夢魘。」「我們美國社會的目標不應該是讓家庭入住夢想中的房屋，而是讓他們住在可以負擔的住所。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言