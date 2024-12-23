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本田日產展開合併談判 將成立新控股公司 董事名單由本田主導

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
本田和日產汽車正式宣布展開合併談判，若確定合併，將創造全球第三大汽車集團。美聯社
本田和日產汽車正式宣布展開合併談判，若確定合併，將創造全球第三大汽車集團。美聯社

日本本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）23日召開記者會宣布，將展開歷史性的合併談判。來自中國大陸的激烈競爭，迫使這兩家老牌車廠重新思考其商業模式。

路透報導，本田和日產23日宣布簽署展開合併談判的基本協議，並計劃在2025年6月前完成談判。之後兩公司將成立一家新控股公司，將本田和日產納入新公司之下，並計劃在2026年8月前將新公司上市，屆時本田和日產股票也將下市。

這項合併案將創造出僅次於豐田（Toyota）和福斯（VW）的全球第三大汽車集團，兩公司對於合併後的營收目標為30兆日圓（1,910億美元），營業利益目標為逾3兆日圓。

此外，本田將主導新控股公司的多數董事名單；三菱汽車（Mitsubishi）也共同簽署了這份合作備忘錄（MOU），將在2025年1月底前決定是否參與合併；日產擁有三菱24.5%股權。

三菱 日產 本田

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