彭博：經濟學家將歐元區2025年經濟成長率預測降至1%

歐元區經濟明年經濟成長低於先前預期，2025年經濟成長只會略高於2024年。

據彭博調查，分析師如今預測2025年經濟成長率為1%，雖然高於今年的0.8%，但低於先前預測的1.2%。此外，2026年的成長預測也從1.4%下修至1.2%。

歐元區最大經濟體德國受關鍵製造業長期低迷影響，分析師如今預測2025年僅成長0.4%，2026年為1%，分別下修0.3個百分點。法國的經濟預測也遭下修，但分析師略為調高西班牙的經濟成長預測。

這些預測比歐洲央行（ECB）更為悲觀。ECB本月第四度降息，也下修了經濟展望。

ECB首席經濟學家雷恩（Philip Lane）在上周五發布的podcast中表示，「有充分理由相信明年和後年經濟會有所改善」。但他也提到，「即使消費正在上升，可能會略為延遲，因為在充滿不確定性的環境下，有些人或許會暫緩消費決定。」

彭博調查的分析師也預測，通膨率將在2025年第2季降到2%，一年後再降至1.9%。歐洲央行看重的核心通膨預料下降速度會比預期更快，並在2025年第3季降到2%。