日圓還會更弱？植田唱鴿+鮑爾放鷹 分析師估日圓貶至這價位

隨著聯準會上周鷹派降息、日本央行鴿派按兵不動，交易人士正縮減對日圓看漲的押注，避險基金也轉為看多美元、看貶日圓，預期日圓兌美元在未來幾個月會貶值多達5%，觸及165日圓價位。

在兩大央行上周會議之前，策略師還押注2025年將是日圓表現好轉的一年。但隨著日銀總裁植田和男上周五（19日）透露願意等更久再進行下一次升息，而聯準會暗示明年放緩降息步調，市場現在收斂對日圓展望的樂觀預期。

選擇權指標顯示，在日銀會議後，交易人士現在對日圓的做多押注降至一個月來最少。在截至17日的當周，槓桿操作的基金已經將日圓淨空頭部位提高至約44,926口合約，是7月來最高。

另外，在美國存管信託與結算公司（DTCC）上的美元－日圓交易量在19日激增，達230億美元，突破本月前高的150億美元。

巴克萊銀行駐新加坡亞洲外匯選擇權主管達加表示：「我們見到避險基金買進美元對日圓的買權，匯率會升至160-165日圓區間，儘管日本財務大臣與財務省發出警告。」

日圓兌美元今天盤中貶值0.24%，報156.69日圓。今年迄今，日圓兌美元貶值逾11%。

瑞穗證券和三井住友保險的策略師近期都調高美元兌日圓的匯價預測。瑞穗將2025年底的美元兌日圓匯率預測從130日圓調整為145日圓，而三井住友保險則從130日圓調整為140日圓。

三井住友保險策略師杉浦師表示：「由於聯準會極度鷹派、日本央行的極度鴿派，我們調整展望。現在看來，日銀1月升息的機率顯然不大。」

彭博資訊分析，日銀總裁植田和男近來對貨幣政策態度審慎，引發日圓走貶，可能使日圓成為日銀政策邏輯的弱點。

原先許多分析師認為，上周是日銀升息的理想時機，因為通膨、薪資和經濟基本上符合央行預測，而且日圓兌美元匯率比上個月韌性更強。然而日銀卻選擇伺機再行動，植田意外表示日銀可能進一步推延下一步行動，直到3月或更晚，造成日圓再次貶至五個月低點。

植田和男可能想透過談話，試圖避免陷入1月必須升息的束縛。但他發出的訊號比交易人士預期下個月升息的可能性更弱，進而加劇日圓疲軟，可能迫使他在1月升息，但原因與他的目標並不完全一致。

瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama表示：「我不確定日圓疲軟能否在3月之前控制住」，「無法保證日圓1月份會議前不會跌破160。如果他們屆時必須採取行動，就會給人一種貨幣政策正在穩步轉變為外匯政策的印象」。