快訊

王義川南庄對兒童宣講「白藍惡修三法」 民宿喊冤：他臨時來的

台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

相差近25%！台積電ADR為什麼比台北交易溢價這麼多？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據傳台積電大客戶輝達（NVIDIA）擬比照美國矽谷總部，在台北興建海外企業總部，為台積電走勢加添柴火。路透
據傳台積電大客戶輝達（NVIDIA）擬比照美國矽谷總部，在台北興建海外企業總部，為台積電走勢加添柴火。路透

台積電ADR上周末較台北交易溢價高出近25%，可見年關將臨之際，外資仍看好人工智慧（AI）熱潮，願意以高溢價抱股過年。

台積電ADR長期以來一直高於台北交易的價位，原因不外是外資進出較容易，且台積電ADR被納入熱門指數，成為ETF追蹤布局的標的。截至上周五收盤，台積電ADR溢價達到24.6%，是10月17日來的最高水準，也遠高於本季每日平均19%的溢價。

台積電ADR溢價進一步擴大，原因是台北和紐約股價不同步。上周五，台積電在台北股價因亞洲大部分地區的交易氣氛緊張而大跌3.3%。不過，等到紐約開盤時，市場信心好轉，費城半導體指數走高，台積電ADR收漲約1.3%。

周一台股早盤，台積電一度大漲4.4%，溢價也縮小至20%以下，但隨著美股開盤會再有變化。

據傳台積電大客戶輝達（NVIDIA）擬比照美國矽谷總部，在台北興建海外企業總部，為台積電走勢加添柴火。

台積電ADR被納入費城半導體指數等指數，也列入VanEck半導體ETF（SMH）等半導體ETF的投資組合。

台積電ADR相較於台北交易溢價變化 /擷自彭博
台積電ADR相較於台北交易溢價變化 /擷自彭博

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

台積電獨紅、台股卻逾1400檔臉綠…年底封關前「內資手法」曝！不想留下洗碗怎操作？

00757和台積電（2330）最值得加碼時機？ 小車：投資困難處「樂觀中止步、悲觀中前行」

吸引台積電擴大投資 陳其邁：機會給準備好的人

台積電早盤漲30元 指數勁揚420點站上22900點

相關新聞

雨林也有耶誕老人！ 慈善團體關心部落

耶誕老人不怕熱，送禮物到亞馬遜雨林！原來巴西有慈善團體連續26年都有捐助亞馬遜部落的活動，約有6百位小孩會收到足球、娃娃等各種禮物。不過近年來隨著氣候變遷影響，亞馬遜河的水位仍相對低，也增加船運送禮物的難度，太遠離河岸的部落也難送達。

蘋果傳研發智慧門鈴 可用Face ID解鎖開門

蘋果公司據傳正在打造自家的聯網晶片，將協助更新並推出新的家居產品，包括升級的Apple TV 4K、揚聲器HomePod...

今年大漲兩倍 Spotify高層售股 兩創辦人進帳9億美元

Spotify高層主管和董事2024年出售價值12.5億美元的自家股票，其中兩位聯合創辦人進帳9億美元，隨這家音樂串流平...

富豪貝佐斯再婚？ 傳12月28日迎娶小三 英媒：豪擲198億元辦婚禮

全球第2大富豪、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）傳出再婚消息，據英媒12月22日引述消息人士指，他與前主播…

NHK：日產和本田將在明年6月敲定合併協議

NHK引述消息人士報導，本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）今天（周一）啟動協商後，計畫6月敲定合併協議。

阿根廷狂人經濟有救？總統米雷伊的策略奏效

window.location.href="htts://global.udn.com/global_vision/story/8663/8436467";

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。