NHK：日產和本田將在明年6月敲定合併協議
NHK引述消息人士報導，本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）今天（周一）啟動協商後，計畫6月敲定合併協議。
報導說，雙方將於周一各自召開董事會，隨後舉行記者會公布細節。
目前，雙方考慮資本合作或成立控股公司的可能性，尤其日產急需整頓財務。日產在美國和中國大陸市場業績和獲利都大幅下滑，被迫裁員、縮減產能，並將年度獲利預測大砍了70%。
鴻海（2317）也表達收購日產的興趣。彭博報導，鴻海暫緩收購計畫，先觀察這兩家日本公司之間的談判進展。
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