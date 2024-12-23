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富豪貝佐斯再婚？ 傳12月28日迎娶小三 英媒：豪擲198億元辦婚禮

香港01／ 撰文：成依華
亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯與前主播女友桑切斯（Lauren Sánchez）。（IG@laurenwsanchez）
亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯與前主播女友桑切斯（Lauren Sánchez）。（IG@laurenwsanchez）

全球第2大富豪、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）傳出再婚消息，據英媒12月22日引述消息人士指，他與前主播、女友桑切斯（Lauren Sánchez）12月28日將在美國舉行婚禮，報導更指他們豪擲6億美元（約198億新台幣）慶祝。

《每日郵報》指，60歲的貝佐斯會在美國科羅拉多州度假勝地亞斯本（Aspen）與55歲的桑切斯結婚，他們已經預訂亞斯本的知名壽司餐廳Matsuhisa，準備在12月28日辦婚宴。

消息人士指貝佐斯已經在21日乘坐私人飛機抵達當地，又指婚禮預算估計達到6億美元（約198億新台幣）。婚禮賓客會獲安排入住5星級的瑞吉酒店（St Regis），貝佐斯也租下一些私人別墅，以供部份賓客入住，預計慶祝活動會持續整個週末。

報導又引述高端婚禮策劃師Sarah Rose Attman指，「他們會挑選自己在世界各地最喜歡的東西，空運到亞斯本，不論是來自巴黎的蛋糕、來自紐約的髮型師，還是來自洛杉磯的弦樂團。」她稱，一場高端婚禮的鮮花預算往往就可以達到數十萬美元。

貝佐斯2019年初宣布與第一任妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）結束25年婚姻關係，他與女友桑切斯（Lauren Sánchez）的戀愛關係之後曝光，桑切斯被指是貝佐斯婚姻的第三者。2023年5月，外媒傳出貝佐斯與桑切斯訂婚的消息。

麥肯齊在離婚後，2021年3月與科學教師朱厄特（Dan Jewett）再婚，不過兩人的婚姻僅持續18個月便告終

延伸閱讀：

《華盛頓郵報》選擇「中立」錯了嗎？貝索斯的三筆賬｜美國大選

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文章授權轉載自《香港01》

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