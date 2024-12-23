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爭搶鉅額國防合約 AI夯股Palantir和Anduril傳籌組新創聯盟

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國國防科技獨角獸Anduril Industries公司研發的「走鵑」（Roadrunner）反無人機攔截系統。路透
美國國防科技獨角獸Anduril Industries公司研發的「走鵑」（Roadrunner）反無人機攔截系統。路透

美國兩大國防科技公司Palantir和Anduril正在與數十家競爭同業協商籌組聯盟，合作競標美國政府合約，要顛覆幾家主要國防承包業者寡占政府合約的局面。

該聯盟計劃最快1月時宣布已與幾家科技集團達成協議。知情人士透露，討論要加入的企業包含馬斯克的SpaceX、ChatGPT開發商OpenAI、自駕艦艇業者Saronic以及AI數據公司Scale AI。

參與籌組的一名人士說：「我們正合作提供新一代國防承包業者。」

此時正值科技公司尋求從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）和波音公司等傳統主要承包業者瓜分美國政府高達8,500億美元的國防預算

另一名消息人士說，這聯盟將匯聚矽谷一些最有價值企業的勢力，並利用它們的產品，為供應美國政府先進國防和武器能力提供更具效率的方式。

國防科技新創公司今年來吸引創紀錄的資金，投資人押注在川普上任後，這些業者將成為美國在國安、移民、太空探索領域提高聯邦支出的贏家。此外，烏克蘭和中東的戰爭，再加上美中地緣政治局勢緊張，加劇美國政府仰賴科技公司開發能夠用於軍武的先進AI產品。

Palantir股價過去一年暴漲300%，公司市值達1,690億美元，超越洛克希德丁。該公司由傳奇創投家提爾（Peter Thiel）共同創辦，他也為Anduril提供初期資金支持。Anduril在2017年成立，今年估值140億美元。

同時間，SpaceX估值達到3,500億美元，成為全球最大未上市新創公司；OpenAI自2015年成立以來，估值已飆升至1,570億美元。

每家公司都試圖從美國政府的國防預算中分一杯羹。雖然SpaceX和Palantir早在20年前就贏得大型公共合約，一些則是最新成為政府的承包合約業者。OpenAI今年調整服務條款，不再明確禁止其AI工具用於軍事目的。

美國的國防採購長期來被批評為緩慢、反競爭、有利於一小群老牌企業，這些大型企業通常生產需要耗費數年設計與製造的船艦、坦克和飛機。

矽谷的國防產業則優先聚焦於生產較小型、成本較低、自動操控的武器，號稱更能在現代軍事衝突中更佳保護美國和其盟國。

Palantir的「AI平台」提供基於雲端的資料處理，本月整合Anduril的自主軟體「Lattice」，為國安目的提供AI；Anduril則把反無人機防禦系統與OpenAI的先進AI模型結合，共同致力於與「空中威脅」相關的美國政府合約。

Anduril、OpenAI和Scale AI拒絕對該聯盟的發展置評。Palantir、SpaceX和Saronic沒有回應置評請求。

OpenAI 國防預算 美國

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