本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（20日）反攻，道瓊工業指數大漲498點，和標普500指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現，一掃上周低迷氛圍，燃起本周將如期上演耶誕老人行情的期待。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股強彈耶誕行情將開趴 道瓊、標普大漲一掃低迷氛圍

道瓊和標普500指數上周五分別上漲1.2%和1.1%，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1%。不過，受到聯準會（Fed）上周三表示明年利率水準高於預期的拖累，三大指數周線仍分別下跌至少1.8%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別上漲1.5%和1.3%，但周線仍各下挫3.6%和1.9%。台積電ADR較台北交易股價（2330）溢價24.6%。

紐約證券交易所本周二逢平安夜提前於美東時間下午1時收市，周三耶誕節當天休市。

美國商務部上周五公布Fed看重的11月不計食物和能源的核心個人消費支出（PCE）物價年增率為2.8%，低於預期，美股開低走高。

拜登簽署開支法案 化解聯邦政府關門危機

總統拜登周日簽署國會通過的政府開支法案，確保美國政府可以運作至明年3月14日，避免年底政府關門的危機。

美國國會21日凌晨以85票對11票通過撥款案，民主黨掌控的參議院。該法案先前已在共和黨控制的眾議院闖關成功。

川普每日一放話；比特幣跌了

川普距離正式就任美國總統還有一個月，但他已經在全球掀起震撼。周六，他說，巴拿馬運河應降低「過高」的船隻通行費，否則應將運河歸還美國。

另英國金融時報（FT）報導，川普的政權交接團隊正在推動，在新政府上任第一天就讓美國退出世界衛生組織（WHO），專家警告此舉將對全球公衛造成「毀滅性」的衝擊。

比特幣出現上個月川普當選以來的首周頹勢，因聯準會（Fed）上周謹慎看待政策展望，冷卻川普支持加密貨幣業所激發的樂觀心理。截至紐約時間周日下午2:50，比特幣七天內下跌超過7%，創下自9月以來最大周線跌幅。涵蓋以太幣和狗狗幣等較小型代幣等更廣泛加密幣指標，則出現約10%的更大跌幅。

美債投資人明年恐又失望

公債投資人正面臨2025年又一個令人失望的一年，美國公債市場今年歷經劇烈波動，美國10年期公債殖利率在降息周期頭三個月竟出現1989年以來最大幅度上升，不僅違背直覺，也導致損失，所映的是通膨頑強和借貸成本居高不下。

美國公債殖利率上周五回落，10年期公債殖利率收在4.522%，殖利率之前連續兩天走高，上周四高達4.569%，達到六個月來最高水準。

Ni-Hon合併案最快今天宣布啟動協商

共同社21日報導，日產和本田最快將今天正式宣布啟動合併磋商，可能在對方工廠生產自家車輛。本田也將考慮為日產生產油電混合動力車。

有意併購日產的鴻海（2317）派員跟雷諾接洽，目前尚未完全放棄希望，雷諾握有日產36%股權，對日產要和誰聯手擁有決定權。