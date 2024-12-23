問卷回收數大幅滑落 英GDP調查數據恐失準

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

由於英國國家統計局（ONS）家庭調查問卷的回收份數大幅滑落，其國內生產毛額（GDP）估算可能因此失準，促使ONS展開一系列補救措施。

彭博資訊報導，這份「生活成本與糧食調查」（LCF），可協助ONS理解民眾的所得與支出情況，並應用在預定23日公布的第3季GDP數據。

不過，最新資料顯示，ONS發出的問卷，僅五分之一已填寫完畢並完成回收。

若是經濟成長報告的問卷回收數量劇減，可能導致GDP數據之後可能突然遭大幅修正、和回溯修正，提高決策出錯的機率。ONS的每月就業調查也出現問卷回收不足的狀況。

LCF回收數量銳減，顯示已撼動ONS就業報告的信心危機，可能蔓延到其他指標，而英格蘭銀行（央行）、財政部等政府單位，又仰賴這些指標做決策。

英國就業大臣麥高文說，政府已引用其他來源的就業數據，因為等待可靠ONS數據的代價過大；英格蘭銀行也對數據失準表達不滿，因為這可能影響其對就業市場的判斷。

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