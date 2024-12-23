南韓零售巨頭拜會川普 新世界集團會長鄭溶鎮搶頭香

南韓零售巨頭新世界集團會長鄭溶鎮透露，在川普長子小川普（Donald Trump Jr.）牽線下，他日前已拜會川普，成為美國11月總統大選後，第一位和川普正式面對面談話的南韓企業領袖。

鄭溶鎮21日準備從亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場啟程返回南韓時，告訴韓聯社等韓媒記者，他19日已與川普在佛羅里達州的海湖莊園一起用餐，並進行約10-15分鐘的深度對談，討論了各種話題。但他並未透露談話內容。

鄭溶鎮說：「他（川普）問了我很多問題，但我不便透露是什麼。」當被問到川普有沒有提到任何關於南韓的事，鄭溶鎮表示，「沒什麼特別的內容」。

對於外界臆測他可能成為南韓企業界與下一任美國政府橋樑，他聲稱他並不是能承擔如此責任的人，並澄清南韓政府並未要求他向川普傳達任何訊息，「若南韓政府派代表團（參加川普就職典禮），我願意加入」。

鄭溶鎮應川普長子小川普之邀，幾個月前就安排好行程，原定停留海湖莊園四天，後來又多待了兩天，21日才離開。