美禽流感蔓延 物價看漲

正在全美家禽場和乳牛場蔓延的禽流感，可能使川普面臨兩面作戰：由於禽流感導致雞蛋價格飆升，他更難履行控制物價的政見，聯準會（Fed）也可能對降息採取更謹慎態度，同時喝生乳的民眾也正面臨食安風險。

美國家禽養殖場3月以來爆發新一波禽流感疫情，導致蛋雞銳減，影響雞蛋的供應。雞蛋消費價格8月上漲4.8%、9月勁揚8.4%、10月回落，11月再跳升8.2%。美國11月A級大雞蛋均價比一個月前上漲8.3%至每打3.65美元，年比更大漲71%。

這將使川普更難兌現其降低食品價格的競選承諾。2024年1-10月，在消費者物價指數中被列為「家庭食品」的食品雜貨成本年通膨率在0.9%-1.3%之間，但這項通膨率在11月升至1.6%，主要是由蛋價上漲帶動。

情況可能不會很快好轉。在年底假期期間，雞蛋需求通常有增無減，將使當前短缺的影響更加惡化。11月雞蛋生產者價格比10月飆漲56%。如果蛋價持續上漲，食品通膨可能會再度回升至2%以上。