日家庭債務首見超越所得 南韓申請債務協商人數攀高

隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，去年該家庭債務首次超越所得，愈來愈多長期習慣低利率的日本民眾正面臨債務問題。在南韓，今年求助債務協商計畫的民眾也預料將衝上歷史新高。

日本消費者貸款的增速為16年來最快；政府數據顯示，去年日本平均家庭負債金額升抵655萬日圓（4.2萬美元），高於家庭所得，為歷來首見。政府官員擔心，在利率上升之際，許多習慣超低利率的民眾，會因債務增加而陷入掙扎。

儘管債務問題並非日本獨有，但日本的薪資在七大工業國集團（G7）敬陪末座，增添日本債務問題的急迫性。此外，在其他主要國家紛紛降息之際，日本銀行（央行）正準備再度升息。

政府報告顯示，去年日本超過7萬人聲請破產，為新冠疫情來最高。真和法律事務所律師本木茂樹（音譯）說，以今年1-10月的法院數據推估，全年個人破產件數可能攀抵7.5萬-8萬，可能是2012年來最多。

另外，在國家主導的計畫下，信用諮詢與恢復服務中心（CCRS）和金融業者合作，為瀕臨破產的民眾提供第二次債務重整的機會，必要時會註銷債務。

今年止於11月底，在南韓申請這項計畫的人數已達17萬9,310人，使全年數字有可能刷新去年創紀錄的18萬4,867人。求助CCRS的人數激增，原因與南韓持續面臨經濟挑戰有關。